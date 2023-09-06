Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Atlet Voli Cantik Derya Cebecioglu, Spiker Andalan Timnas Turki

Firza Alifia , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |18:04 WIB
6 Potret Atlet Voli Cantik Derya Cebecioglu, Spiker Andalan Timnas Turki
Derya Cabecioglu. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Derya Cebecioglu merupakan pemain bola voli yang memperkuat Timnas Turki. Perempuan kelahiran 24 Oktober 2000 ini memiliki tinggi 187 cm dengan berat 69 kg dengan jangkauan spike 304 cm dan block 292 cm.

Dia pun tercatat telah memenangkan medali emas bersama tim di FIVB Nations League 2023 serta silver medal pada Mediterranean Games 2022. Dia juga meraih medali emas pada Turkish Women's Volleyball League 2019, 2021, 2022, Turkish Women's Volleyball Cup 2021, 2022, 2023 dan CEV Women's Champions League 2018, 2021.

Tidak hanya keren saat di lapangan, Derya juga tak kalah cantik saat berada di luar lapangan. Nah, berikut potret dirinya yang dilansir dari Instagram pribadinya @deryacebeciogluu.

Gaun navy

Derya Cebecioglu

Pesona Derya kali ini terlihat cantik saat berpose di tepi laut dengan beberapa boat yang berada di belakangnya. Ia tampil dengan gaun navy yang sederhana. Ditambah dengan sandal platform hitamnya yang membuat tampilannya makin kece.

Tanktop merah

Derya Cebecioglu

Derya terlihat cantik saat berpose duduk di bawah sorotan sinar matahari. Ia sangat stunning mengenakan tanktop merah yang dipadukan dengan celana pendek hitamnya. Ditambah dengan kacamata hitam pada baju santainya membuat tampilannya sangat memukau.

Tampil trendy

Derya Cebecioglu

Tampilan Derya kali ini terlihat kece dengan celana jeansnya. Ia mengenakan long sleeve hitam yang dipadukan dengan sepatu bergaya rock n roll dan juga tas pinggangnya. Ia juga menambahkan sentuhan lipstik orange yang menambah penampilannya makin kece.

