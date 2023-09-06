Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Luluk Sofiatul Jannah, Selebgram yang Hina Siswi SMK Magang di Probolinggo

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |17:01 WIB
Potret Luluk Sofiatul Jannah, Selebgram yang Hina Siswi SMK Magang di Probolinggo
Luluk Sofiatul Jannah. (Foto: Instagram)
A
A
A

LULUK Sofiatul Jannah atau yang dikenal sebagai Luluk Nuril merupakan selebgram sekaligus tiktokers yang namanya baru-baru ini menghebohkan warganet. Pasalnya video terbaru dalam akun tiktoknya @luluknuril memperlihatkan dirinya membentak seorang siswi magang dari SMKN 1 Probolinggo.

Karena video itu, banyak warganet yang geram akan perilakunya. Bahkan pihak sekolah SMKN 1 Probolinggo itupun turut menuntut Luluk ke proses hukum. Setelah dilaporkan, Luluk membuat pernyataan permintaan maaf dan mengatakan jika dia akan menghapus video konten tersebut.

Walau begitu perlakuannya tidak bisa di toleransi dan beberapa pihak tetap ingin menuntut Luluk ke proses hukum. Luluk sendiri ternyata merupakan seorang Bhayangkari dari anggota polisi di Polres Probolinggo. Luluk menikah di tahun 2018 dan sekarang dirinya telah memiliki 3 orang anak.

Berikut kami rangkum beberapa potret Luluk Sofiatul Jannah, selebgran yang hina siswi SMK magang di Probolinggo seperti dilansir dari akun Instagramnya @lulunurilreal.

Selfie Cantik

Luluk Sofiatul Jannah

Dengan polesan makeup tebal dan rambut indah lurusnya, Luluk terlihat berpose selfie cantik.

Liburan di Bangkok

Luluk Sofiatul Jannah

Balutan pakian serba hitam serta rambut indah yang di gerai, Luluk terlihat berpose ditemani indahnya pemandangan kota Bangkok dari atas gedung.

Baju Bali

Luluk Sofiatul Jannah

Dengan polesan makeup tebal dan balutan baju adat Bali, Luluk terlihat berpose bak wanita-wanita bali dengan background dedaunan.

Halaman:
1 2
      
