6 Potret Maudy Ayunda dengan Paduan Hanbok Batik saat Jadi Juri di ASEAN Business Awards

ARTIS cantik Maudy Ayunda memang dikabarkan akan beradu akting dengan Kim Bum. Perempuan ini pun juga dipercaya menjadi salah satu juri di ajang ASEAN Business Awards 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Maudy Ayunda tampak tampil cantik dalam balutan dress berupa hanbok batik nan cantik. Penampilannya itu terlihat dalam beberapa potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya.

“Tepat sebelum ASEAN Business Awards di mana saya mendapat kehormatan untuk berkontribusi sebagai juri untuk kategori pemuda ASEAN di bawah 40 tahun,” tulis Maudy, melalui akun Instagramnya, @maudyayunda.

Nah, berikut beberapa potret Maudy Ayunda yang cantik dalam balutan dress batik saat menjadi juri di ajang ASEAN Business Awards 2023.

Dress khas Indonesia dan Korea

Dalam potret ini, penampilan elegan Maudy Ayunda tampak terlihat jelas. Dress batik yang ia kenakan tampak memberikan tampilan yang formal namun tetap modis. Dress tersebut tampak memiliki cutting mirip hanbok, pakaian tradisional khas Korea Selatan.

Meski begitu, dress karya desainer Wilsen Willim itu tampak diberi sentuhan khas Indonesia lewat rok batik dengan warna dasar putih yang berpadu dengan atasan kimono berwarna hitam.

Senyum nan memesona

Dalam potret ini, kecantikan Maudy Ayunda tampak kian terpancar dengan ekspresi senyum manis nan memesona di wajahnya. Meski ekspresi senyumnya tampak lepas, namun aura berkelas dari seorang Maudy Ayunda tetap memikat ya!

Cantik khas wanita Indonesia!

Meski menggunakan dress dengan perpaduan dua budaya, namun, kecantikan Maudy Ayunda tampak masih khas wanita Indonesia. Ia juga terlihat tidak berlebihan dalam menggunakan riasan wajah. Selain itu, ia juga lebih memilih mengikat rambut panjang hitamnya dengan gaya kuncir satu.