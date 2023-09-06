Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Rebecca Klopper Berhijab ke Kajian Hubabah Ummu Salim, Bikin Pangling!

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |08:30 WIB
Potret Rebecca Klopper Berhijab ke Kajian Hubabah Ummu Salim, Bikin Pangling!
Potret penampilan Rebecca Klopper, (Foto: Instagram @rklopperr)
A
A
A

REBECCA Klopper kembali mencuri perhatian. Bukan lagi mengenai permasalahan video dewasa yang menimpanya atau hubungan asmara yang dijalaninya, melainkan karena gaya penampilan terbarunya yang tampak lebih tertutup dari biasanya.

Lewat media sosial Instagram, terlihat Rebecca Klopper tampil dengan hijab dan gamis kala menghadiri kajian akbar Hubabah Ummu Salim yang merupakan istri dari seorang pendakwah kondang asal Yaman dan juga keturunan Rasulullah SAW, Habib Umar Bin Hafidz.

Terlihat Becca, datang bersama rekan selebriti lainnya, Deswita Maharani, Jovita Karen, dan Adzwa Aurel. Bagaimana potret penampilan tertutup Rebecca Klopper yang tampil menutup auratnya saat ke kajian? Dirangkum dari akun Instagram Deswita Maharani, @deswitamaharani dan Umi Pipik @_ummi_pipik_, Rabu (6/9/2023) berikut ulasan singkatnya.

1.Hadir bersama rekan artis: Rebecca Klopper ikut menghadiri kajian bersama rekan selebriti lainnya, Deswita Maharani, Jovita Karen dan Adzwa Aurel. Kehadiran Becca pertama kali diketahui dari unggahan Instagram Deswita Maharani. Becca di sini kompak mengenakan pakaian serba hitam, gamis hitam berbordir dan jilbab segi empat polos yang juga berwarna hitam.

 

2. Bikin pangling netizen: Dalam foto yang dibagikan Umi Pipik, Rebecca Klopper tampak anggun mengenakan hijab dan baju gamis serba hitam. Tak lupa pasang senyum manis ke arah kamera. 

Dari sekian banyak selebriti dan influencer yang hadir, kehadiran Rebecca begitu mencuri perhatian netizen. Pasalnya, netizen dibuat pangling hingga memuji penampilan Rebecca dengan hijabnya. “Cantik banget sih kamu,” puji netizen pemilik akun bernama @@filang**_

Telusuri berita women lainnya
