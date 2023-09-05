Tenis Tak Hanya Sehatkan Jantung Loh, Tapi Juga Bisa Melatih Mental

TENIS memang tengah menjadi olahraga yang sedang tren belakangan ini. Tak hanya sekedar menyenangkan, olahraga ini juga ternyata memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lho.

Tenis sendiri olahraga yang banyak melibatkan sistem organ dan otot di tubuh. Mantan Junior Atlet Nasional, Arvie Rivanno mengatakan manfaat pertama tentunya untuk kesehatan jantung.

“Yang pertama cardio itu jantung. Karena kita lari ke sana ke sini otomatis jantung kita bagus,” ujar Arvie saat ditemui MNC Portal di iNews Tower.

Karena olahraga tenis membuat semua tubuh gerak, otomatis juga dapat membantu menurunkan berat badan. “Karena cardio dan semua (organ tubuh) dipake, semua koordinasi,” sambungnya.

Selain itu juga bermain tenis dapat membuat tubuh menjadi seimbang. Karena olahraga tersebut melatih koordinasi, dan keseimbangan kaki.

Dan manfaat tenis yang terakhir adalah melatih mental. Sebab tenis merupakan olahraga yang dapat diaplikasikan ke kehidupan nyata.

“Jadi mentalnya kelatih saat latihan tenis. Kita juga belajar sportif, belajar menerima kekalahan, kalau menang nggak boleh sombong, jadi banyak manfaat di tenis,” pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)