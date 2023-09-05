Tips Main Tenis Bagi Pemula, Gak Perlu Buru-Buru Pengen Jago

OLAHRAGA Tenis yang ramai diikuti oleh selebriti, membuat banyak masyarakat biasa juga ingin mencoba melakukan olahraga tersebut. Namun bagi pemula, banyak hal yang harus diperhatikan untuk bermain tenis.

Mantan Junior Atlet Nasional, Arvie Rivanno mengatakan tips bermain tenis untuk pemula adalah mencintai olahraganya dulu. Arvie mengibaratkan bermain tenis itu seperti membangun hubungan dengan orang, harus suka dulu dengan orang tersebut.

“Karena tenis (olahraga) long term sport nggak bisa sebulan dua bulan jago, ini tahunan versinya belajar teknis lama kalau nggak cinta bakal sulit,” ujar Arvie saat ditemui MNC Portal di iNews Tower.

“Nah kalau udah suka, mulai beli raket, baju, kuasai teknik main game dan main cara agar menang, karena kalau kalah mulu juga nggak fun kan,” tuturnya.

Pria yang juga bekerja sebagai pelatih tenis itu menjelaskan tentang teknik dasar yang harus dikuasai bagi pemula. Teknik dasar permainan tenis sendiri ada empat, yaitu servis, forehand, backhand, dan volley.