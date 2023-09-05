Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips dan Trik Sukses Pemasaran di Media Sosial, Majukan Bisnis dan Raih Penghasilan Fantastis

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |21:53 WIB
Tips dan Trik Sukses Pemasaran di Media Sosial, Majukan Bisnis dan Raih Penghasilan Fantastis
Podcast Aksi Nyata.
A
A
A

MEDIA sosial kini bukan hanya untuk bertukar kabar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang efektif untuk memasarkan produk agar lebih terkenal dan meraih penghasilan fantastis. Namun, untuk mendapatkan hal tersebut seseorang tentu harus mengetahui trik tertentu.

Pasalnya, banyak pebisnis yang sudah memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran. Sayangnya, tidak semua berhasil meraih kesuksesan dalam memasarkan produk di sosial media.

Untuk itu, merangkum dari acara Podcast Aksi Nyata di YouTube Partai Perindo, Resita Natasha Putri selaku PR Consultant dan Sosial Media akan membagikan tips dan trik sukses memasarkan produk di Media Sosial.

Target market

Tidak semua orang bisa menjadi konsumen kita dan membeli produk yang kita pasarkan secara rutin. Untuk itu, penting sekali membidik target market yang tepat. Agar promosi atau pemasaran yang dilakukan melalui sosial media bisa memenuhi target.

Dalam hal ini, menentukan target pasar ada berbagai cara, bisa dilihat dari umur, letak geografis, gender, dan beberapa hal lainnya.

"Kita harus tahu target market kita siapa, audience kita siapa. Dan kita harus menciptakan personal branding yang baik sesuai audience kita,” ucap Resita.

Rutin bikin konten

Pembuatan konten secara rutin di sosial media sangatlah penting. Cara ini mampu meningkatkan awareness masyarakat terhadap perusahaan dan produk kita.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam membuat konten yakni harus mengikuti trend yang sedang berlangsung.

"Kita harus lihat kontennya lagi hype lagi viral atau enggak,” tutur Resita.

