HOME WOMEN LIFE

Apa Saja yang Harus Diperhatikan Saat Bermain Tenis Bagi Pemula? Saksikan Hanya di Morning Update

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |21:43 WIB
Apa Saja yang Harus Diperhatikan Saat Bermain Tenis Bagi Pemula? Saksikan Hanya di Morning Update
Morning Update. (Foto: MNC)
A
A
A

TENIS menjadi salah satu olahraga yang sedang tren di kalangan artis. Hal itu bermula dari pertandingan olahraga tenis yang digagas oleh Vincent dan Desta bertajuk Tiba Tiba Tenis.

Sejak saat itu olahraga tenis makin digandrungi oleh artis lain dan juga para publik figur lainnya. Sayangnya banyak masyarakat yang menganggap tenis permainan yang mahal dan eksklusif.

Mantan Junior Atlet Nasional, Arvie Rivanno yang juga merupakan pelatih tenis ini mengatakan kalau tenis merupakan olahraga 'fun to play', sehingga semua orang bisa bermain tenis.

"Sebenarnya tergantung sama kantong orangnya masing-masing, kita mau cari yang murah pun sebenarnya ada juga. Semua orang bisa main tenis jadi nggak perlu mahal," ujar pria yang juga berprofesi sebagai pelatih tenis itu saat ditemui di iNews Tower, Selasa (5/9/2023).

Arvie menambahkan seseorang yang berlatih tenis perlu merogoh kocek Rp400 ribu sampai Rp1 juta per jam untuk membayar pelatih.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
