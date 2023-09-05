Apa Arti Love Scamming, Modus Penipuan yang Menelan Banyak Korban

APA Arti Love Scamming? Penjelasan mengenai arti love scamming akan dijelaskan dalam artikel ini. Mungkin banyak dari Anda yang sering mendengar istilah ini, baik di percakapan langsung atau di sosial media.

Love scamming sendiri merupakan istilah bahasa Inggris yang berarti penipuan cinta atau penipuan romansa, apa itu? Itu merupakan modus penipuan baru yang bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga berbagai negara di dunia.

Beberapa kisah tentang love scamming ini sudah banyak diceritakan oleh korbannya. Contohnya di berbagai utasan linimasa Twitter, bahkan ada juga yang sudah diangkat menjadi serial seperti “Tinder Swindler”.

Mengutip Supervisory Special Agent Unit Kejahatan Ekonomi FBI David Harding, love scamming adalah adalah konsep penipuan romansa. Bentuk penipuannya yakni rekayasa sosial, di mana penipu menargetkan orang yang mencari persahabatan atau romansa yang kemudian akan dimanipulasi, dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau keuntungan materil lainnya.

(Apa Arti Love Scamming, Foto: Freepik)





Masih menurut Harding dalam laman resmi FBI, Selasa (5/9/2023) data kerugian akibat love scamming di seluruh dunia mencapai USD956 juta atau kurang lebih Rp14 triliun pada tahun 2021. Love scamming mencapai 13 persen dari total kerugian penipuan di internet yang mencapai USD7 miliar atau kurang lebih Rp106 triliun. Angka yang fantastis bukan?

(Apa Arti Love Scamming, Foto: Freepik)





Kemudian apa saja sih bentuk modus dari love scamming ini? Melansir laman resmi Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), love scamming berawal dari perkenalan pelaku dan korban di layanan jejaring sosial (media sosial) termasuk juga aplikasi kencan. Dalam waktu singkat perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan asmara antara pelaku dan korban.

Dengan bujuk rayu, akhirnya korban akan terpedaya dan bersedia memenuhi apapun yang diminta oleh pelaku. Secara garis besar, modus penipuan yang dilakukan pelaku digolongkan menjadi dua.