9 Rekomendasi Klub Malam di Jakarta Selatan Terbaik

Jakarta- Bagi orang-orang yang sudah lama tinggal di Jakarta, pasti mengetahui bahwa ada banyak klub malam khususnya di sekitar Jakarta Selatan. Selain tempat kuliner dan pusat perbelanjaan, di daerah Jakarta Selatan juga cukup terkenal dengan destinasi hiburan malamnya.

Kalau kamu penasaran apa saja rekomendasi klub malam di Jakarta Selatan terbaik yang selalu dipenuhi oleh anak muda, pekerja profesional, hingga kalangan businessman, simak ulasannya di bawah ini.

1. Glass House

Awalnya tempat ini merupakan ruang kosong di atas bangunan mewah restoran The Neighbourhood, namun TAN Group berhasil merubahnya menjadi sebuah rooftop bar & garden dengan sentuhan speakeasy yang kental. Sering dikunjungi oleh anak muda hingga kalangan ekspatriat, Glass House kini dikenal sebagai lokasi nightlife yang menawarkan berbagai pilihan minuman-minuman untuk dinikmati bersama pemandangan sunset, baik indoor maupun outdoor, serta suasana langit malam sambil diiringi DJ setiap harinya.

Banyak promo menarik yang tamu bisa nikmati setiap harinya di Glasshouse, seperti Double Trouble, yaitu pembelian 2 botol dengan harga spesial. Setiap hari rabu, pengunjung juga bisa mendapatkan Buy 1 get 1 untuk items tertentu. Dilengkapi videotron, CDJ dan lighting fantastis yang mengiringi hiburan live DJ bergenre R&B, EDM, Common Progressive, dan Techno setiap malamnya, Glasshouse juga menawarkan venue nya sebagai lokasi untuk private party.

Alamat : Jl. Cipaku I No.85, RT.1/RW.4, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170

RSVP : 0811-1686-844

Instagram : @glasshouse.jkt

2. The Brotherhood

Foto: Night Club Jakarta Selatan The Brotherhood