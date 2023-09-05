Arti Kata Literally dalam Bahasa Gaul

ARTI kata Literally dalam bahasa gaul sempat membuat orang bertanya-tanya dan ingin tahu agar tidak disebut ketinggalan zaman. Karena penggunaannya dalam bahasa gaul bisa memiliki arti yang berbeda.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (5/9/2023), kata Literally seringkali digunakan sebagai ekspresi atau untuk penekanan. Karena itu penggunaannya dalam bahasa gaul kerap tidak sesuai dengan arti kata sebenarnya, yang berarti harfiah atau yang sebenarnya.

Harus diakui penggunaan kata literally menjadi tren dan populer karena pengaruh media sosial yang menyebarkan dengan cepat sebuah kebiasaan baru. Terlebih bila kata tersebut diucapkan oleh sosok ternama.

Contoh penggunaan Literally dalam bahasa Inggris:

“When I told her to break a leg, I didn’t expect to be taken literally.”

Artinya:

Ketika aku mengatakan padanya 'semoga beruntung', aku tidak bermaksud untuk mengatakannya secara harfiah hingga kakinya patah. Kata Literally sering diucapkan untuk menegaskan bisa terdapat istilah yang bersayap atau bermakna ganda.