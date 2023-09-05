Alasan Kenapa Sienna Kasyafani Putuskan Berhijab

PUBLIK tentu sangat penasaran dengan alasan kenapa Sienna Kasyafani putuskan berhijab saat ini.

Sienna Kasyafani membuat heboh saat memutuskan berhijab di usianya yang ke sepuluh tahun.

Publik pun langsung bereaksi dengan berbagai pro dan kontra. Mereka mencari tahu alasan anak sulung Marshanda dan Ben Kasyafani tersebut mengenakan hijab di usianya yang masih tergolong dini tersebut.

Pasangan Marshanda dan Ben Kasyafani berpisah pada 25 November 2014 lalu. Ben memilih untuk kembali menikah dengan Nesya Ayu Nabila yang mengenakan hijab. Banyak spekulasi mengatakan bahwa keputusan Sienna berhijab karena melihat kecantikan istri Ben Kasyafani tersebut.

Melansir akun Youtube Daniel Mananta Network yang tayang pada, Kamis 4 Agustus, alasan kenapa Sienna Kasyafani putuskan berhijab karena keinginannya sendiri. Dara kelahiran 2013 itu mengatakan bahwa dirinya sudah nyaman dengan penampilan terbarunya

“Jadi di sekolah aku, aku sempat cat rambut terus aku ke sekolah, terus guru aku bilang disuruh cat balik, soalnya udah mau ujian. Jadi aku mulai pakai hijab karena aku suka pakai hijab jadi aku mulai pakai ke mana-mana,” ujar Sienna Kasyafani.

“Aku awalnya cuma mau pakai hijab di sekolah, tapi lama-lama jadi pakai ke mana-mana,” lanjutnya.

Sienna juga menegaskan bahwa keputusannya berhijab tidak ada sangkut pautnya dengan orangtua atau ibu sambungnya.

Dalam podcast bersama artis Daniel Mananta itu turut juga hadir Marshanda yang mendampingi sang putri. Wanita yang akrab dengan sapaan Caca itu mengatakan bahwa anak sulungnya sangat dewasa dan mudah mengerti keputusan orangtuanya bercerai.