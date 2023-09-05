Ramalan Zodiak 5 September: Aquarius Dilanda Kebosanan, Pisces Lelah Mental karena Kerjaan

SEPERTI apa prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di tengah minggu pertama bulan September ini? Mengutip Times of India, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Samir Jain untuk zodiak Aquarius dan Pisces.

1. Aquarius: Orang-orang Aquarius dilanda kebosanan di tengah pekan ini, masih ditambah lagi ada beberapa masalah kesehatan. Mengingat sedang tidak mood dan kurang enak badan, Anda disarankan untuk menunda melakukan segala hal berbau investasi bisnis atau usaha baru. Kemungkinan besar Anda akan mengalami kerugian dalam bisnis ini.

2. Pisces: Hari ini Anda mungkin mendapatkan beberapa pesanan bisnis yang mungkin menguntungkan dalam waktu dekat. Semangat dan energi baik yang mengelilingi Pisces, membuat Anda jadi semangat menerapkan beberapa ide baru di bidang pekerjaan.

Tapi di sisi lain karena sibuk dengan pekerjaan, inilah yang membuat Anda lelah secara mental.

(Rizky Pradita Ananda)