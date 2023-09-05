Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 6 September: Sagitarius Rugi Berubah Jadi Untung, Capricorn Berkah Kerja Keras Terlihat

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 6 September: Sagitarius Rugi Berubah Jadi Untung, Capricorn Berkah Kerja Keras Terlihat
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA dengan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di tengah minggu pertama bulan September ini? Mengutip Times of India, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Samir Jain untuk zodiak Sagitarius serta Capricorn.

1. Sagitarius: Selamat ya Sagitarius! Anda hari ini sangat bahagia karena kerugianmu bisa berubah menjadi keuntungan. Senior di tempat kerja  senang dan menghargai pekerjaan Anda. Anda mungkin akan mengalami beberapa perubahan pada tempat, posisi, atau tanggung jawab  di tempat kerja terkait promosi. 

2. Capricorn: Sedang begitu diberkati, orang-orang Capricorn hari ini diramalkan sedang merasa bahagia. Salah satunya karena krisis di pekan lalu, kini telah berakhir. Hari ini berkat atas kerja keras juga mulai terlihat. Ada beberapa keuntungan dalam bisnis Anda yang dapat meningkatkan keuangan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Telusuri berita women lainnya
