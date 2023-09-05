Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Potret Rumah Baru Rezky Aditya dan Citra Kirana

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:30 WIB
7 Potret Rumah Baru Rezky Aditya dan Citra Kirana
Potret rumah baru Citra Kirana dan Rizky Aditya. (Foto: YouTube @Ciki Citra Rezky)
A
A
A

POTRET rumah baru Rezky Aditya dan Citra Kirana menarik untuk dibahas. Pasangan artis Rezky Aditya dan Citra Kirana baru-baru ini membagikan potret rumah mereka melalu akun YouTube miliknya.

Pasangan ini membangun sebuah hunian yang begitu mewah. Melalu kanal YouTube pribadinya Ciky Citra Rezky mereka memperlihatkan beberapa sudut bagian rumahnya. Rumah berkonsep American Clasic ini terlihat sangat luas dan disertai fasilitas yang mewah. Diketahui rumah tersebut selesai dibangun setelah dua tahun menunggu.

Penasaran seperti apa rumah baru Rezky Aditya dan Citra Kirana? Yuk simak artikel berikut ini. Selasa (5/9/2023).

Potret Rumah Baru Rezky Aditya dan Citra Kirana

1. Tampak Elegan di Bagian Depan

Rumah Ciki

Ini adalah tampak dari depan rumah Rezky dan Citra. Rumah tersebut menonjolkan nuansa kayu yang elegan, dengan warna- warna hangat seperti cream dan coklat.

2. Ruang Tamunya Tampak Mewah

Rumah Ciki 2

Dibagian ruang tamu pasangan pesinetron ini sengaja menempelkan figura yang berisi foto pernikahan dan anak pertama mereka.

3. Miliki Meja Makan dan Ruang Keluarga yang Luas

Rumah Ciki

Meja makan dan ruang keluarga sengaja dibuat tanpa sekat hal ini bertujuan agar terlihat lebih luas.

4. Miliki Halaman Belakang Berumput Hijau

Rumah Ciki

Ini adalah tampak belakang rumah Rezky dan Citra yang sangat luas dengan hamparan rumput yang hijau. Pasangan tersebut mengaku bagian belakang rumahnya terinspirasi dari villa di Bali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/612/3029858/rumah_mewah_aaliyah_massaid_dari_thariq_halilintar-dZAU_large.jpg
5 Potret Rumah Mewah Calon Pengantin Aaliyah Massaid Pemberian Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019272/teuku-wisnu-kena-sentil-gegara-kulkas-kotor-netizen-jorok-ptPBWiQbfF.jpg
Teuku Wisnu Kena Sentil Gegara Kulkas Kotor, Netizen: Jorok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/612/3011737/5-potret-rumah-mewah-thariq-halilintar-WPABI7Uf9O.jpg
5 Potret Rumah Mewah Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008240/5-potret-rumah-ria-ricis-yang-dicicil-teuku-ryan-IPWlVQdTYk.jpg
5 Potret Rumah Ria Ricis yang Dicicil Teuku Ryan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/612/3006481/potret-rumah-mewah-almarhum-olga-syahputra-yang-terbengkalai-4hNF4c0I9B.jpg
Potret Rumah Mewah Almarhum Olga Syahputra yang Terbengkalai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/612/3000147/deretan-potret-rumah-mewah-baru-lisa-blackpink-di-beverly-hills-harganya-rp64-miliar-iNGEaM3hgs.jpg
Deretan Potret Rumah Mewah Baru Lisa BLACKPINK di Beverly Hills, Harganya Rp64 Miliar!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement