7 Potret Rumah Baru Rezky Aditya dan Citra Kirana

Potret rumah baru Citra Kirana dan Rizky Aditya. (Foto: YouTube @Ciki Citra Rezky)

POTRET rumah baru Rezky Aditya dan Citra Kirana menarik untuk dibahas. Pasangan artis Rezky Aditya dan Citra Kirana baru-baru ini membagikan potret rumah mereka melalu akun YouTube miliknya.

Pasangan ini membangun sebuah hunian yang begitu mewah. Melalu kanal YouTube pribadinya Ciky Citra Rezky mereka memperlihatkan beberapa sudut bagian rumahnya. Rumah berkonsep American Clasic ini terlihat sangat luas dan disertai fasilitas yang mewah. Diketahui rumah tersebut selesai dibangun setelah dua tahun menunggu.

Penasaran seperti apa rumah baru Rezky Aditya dan Citra Kirana? Yuk simak artikel berikut ini. Selasa (5/9/2023).

Potret Rumah Baru Rezky Aditya dan Citra Kirana

1. Tampak Elegan di Bagian Depan





Ini adalah tampak dari depan rumah Rezky dan Citra. Rumah tersebut menonjolkan nuansa kayu yang elegan, dengan warna- warna hangat seperti cream dan coklat.

2. Ruang Tamunya Tampak Mewah





Dibagian ruang tamu pasangan pesinetron ini sengaja menempelkan figura yang berisi foto pernikahan dan anak pertama mereka.

3. Miliki Meja Makan dan Ruang Keluarga yang Luas





Meja makan dan ruang keluarga sengaja dibuat tanpa sekat hal ini bertujuan agar terlihat lebih luas.

4. Miliki Halaman Belakang Berumput Hijau





Ini adalah tampak belakang rumah Rezky dan Citra yang sangat luas dengan hamparan rumput yang hijau. Pasangan tersebut mengaku bagian belakang rumahnya terinspirasi dari villa di Bali.