Ramalan Zodiak 6 September: Leo Level Energi Meningkat, Virgo Jangan Ceroboh Ambil Keputusan

BAGAIMANA dengan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di tengah minggu pertama bulan September ini? Mengutip Times of India, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Samir Jain untuk zodiak Leo serta Virgo.

1. Leo: Hari ini level energi para Leo akan tinggi. Sehingga akan membuat Anda bahagia dan optimis untuk mewujudkan keinginan dan jadi semangat untuk kerja keras. Hari ini juga ada rencana untuk menghabiskan waktu, jalan-jalan santai bersama teman dan keluarga untuk berbagi kebahagiaan.

2. Virgo : Hari ini sampai sore hari kurang baik, sebab para Virgo mungkin merasa tidak bahagia dan gugup. Untungnya tak berlangsung lama, karena akhirnya Anda bisa merasa lebih bahagia karena adanya peningkatan kepercayaan diri.

Rabu ini juga disarankan sebaiknya hindari kecerobohan dalam mengambil keputusan dalam hal keuangan, profesi dan studi.

(Rizky Pradita Ananda)