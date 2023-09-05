Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 6 September: Aries Semuanya Lancar, Taurus Berusaha Pertahankan Diri

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |01:00 WIB
Ramalan Zodiak 6 September: Aries Semuanya Lancar, Taurus Berusaha Pertahankan Diri
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENASARAN dengan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda di tengah minggu pertama bulan September ini? Mengutip Times of India, berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Samir Jain untuk zodiak Aries dan Taurus.

1. Aries: Hari ini hari yang baik bagi para Aries, Anda bisa memberikan kinerja yang baik dalam pekerjaan, rekan kerja juga mau diajak bekerja sama, dan akhirnya bisa menyelesaikan proyek yang tertunda tepat waktu.

Meski di aspek kesehatan, agak terganggu dengan masalah kesehatan lama.

2. Taurus: Hari ini, situasinya baik-baik saja bagi para Taurus. Meski tampak baik-baik saja, para Taurus disarankan tidak menjadikan hidup sebagai beban dan berusaha keras mempertahankan diri dalam situasi yang tidak dapat dihindari.. Sempat bingung dalam memilih target, akhirnya hari ini semuanya bisa selesai.

(Rizky Pradita Ananda)

      
