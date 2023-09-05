Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Siwon Super Junior Sibuk di KTT ke-43 ASEAN, Netizen: Tahun Depan Siap Nyaleg

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |17:30 WIB
Potret Siwon Super Junior Sibuk di KTT ke-43 ASEAN, Netizen: Tahun Depan Siap Nyaleg
Potret Choi Siwon di KTT ke-43 ASEAN, (Foto: UNICEF Korea)
A
A
A

CHOI Siwon, salah satu idola asal Korea Selatan yang menjadi satu-satunya artis Kpop yang diundang dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023.

Ya, jika idol K-Pop lainnya sibuk menggelar konser tur dunia, fan meeting, atau ke acara pekan mode dunia, visual dan center Super Junior ini justru hadir di agenda penting acara resmi kenegaraan ASEAN.

Bukan tanpa alasan, Siwon diketahui merupakan duta besar Unicef untuk Asia Timur dan Pasifik, serta memberikan investasi untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak. Pelantun hits Sorry Sorry, Bonamana, Superman, dan Mamacita ini pun menarik perhatian banyak netizen karena menjadi pembicara di KTT ASEAN 2023 yang resmi dibuka hari ini, Selasa (5/9/2023)

Dalam konferensi tersebut, ia juga menyampaikan pesan kepada seluruh pemimpin negara untuk menjaga dan memastikan tumbuh kembang anak-anak yang sehat dan aman dari efek perubahan iklim.

Lantas, seperti apa penampilan Choi Siwon dI KTT ASEAN 2023? Berikut Okezone rangkumkan potretnya, dikutip dari berbagai sumber, Selasa (5/9/2023).

1. Tampil formal: Ketika menghadiri KTT ASEAN 2023, Choi Siwon tampak rapi dan necis mengenakan setelan jas formal berwarna hitam. Ia juga mengenakan dasi biru cerah dan hiasan bunga mawar yang juga berwarna biru. Dengan gaya potongan rambut yang klimis, orang paling seksi di KTT ASEAN 2023 ini sukses menarik perhatian publik.

2. Tebar senyum: Dengan tampilan jas berwarna hitamnya itu, idola yang kini aktif menjadi bagian dari Unicef ini pun menebarkan pesonanya ketika memasuki area konferensi. Choi Siwon juga tampak menyapa dan menebarkan senyum kepada orang-orang yang turut menghadiri kegiatan tersebut. Ramah sekali ya!

