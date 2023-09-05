5 Potret Cantik Sridevi Prabumulih, Nomor 4 Mirip Badarawuhi

POTRET cantik Sridevi Prabumulih yang memiliki akun followers hingga 2,2 juta menyita perhatian warganet. Penyanyi dengan nama lengkap Serli Artika Sridevi itu memiliki suara merdu dalam menyanyikan lagu dangdut serta penampilan yang ciamik.

Dengan kepiawainnya dalam menyanyikan lagu, membuat pesonanya semakin dikenal masyarakat. Apalagi Sridevi juga memiliki wajah cantik nan ayu yang dipamerkan melalui akun instagramnya.

Berikut potret cantik Sridevi Prabumulih dalam akun @da5_sridevi03:

1. Kenakan Kacamata Hitam Dibalut Kemeja Kotak

Potret Sridevi Prabumulih Foto (Instagram)

Penyanyi kelahiran 3 September 2008 ini punya selera fashion yang unik. Ya, dia pun memilih mengenakan kemeja kotak-kotak dengan ditambahkan kacamata hitam. Sridevi pun berpose dengan senyuman lebarnya yang membuat fansnya memuji kecantikannya.

"Kece Gilaak," tulis akun @4della