HOME WOMEN LIFE

3 Alasan Kuat Kenapa Susu Formula untuk Bayi Mahal

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |18:20 WIB
3 Alasan Kuat Kenapa Susu Formula untuk Bayi Mahal
Alasan kenapa susu formula mahal (Foto: Freepik)
MENGULIK alasan kenapa susu bayi mahal yang bikin para ibu khawatir. Saat ini, beberapa harga susu bayi berada dikisaran Rp30.000 hingga Rp700.000 ke atas untuk berbagai merek.

Susu Bayi

Alasan kenapa susu bayi mahal (Foto: Freepik)

Hal ini berbeda saat bulan Agustus, yang mana ada harga susu bayi yang seharga Rp27.000. Tentu saja harga yang meroket terkadang memicu para ibu ingin tahu alasan susu bayu mahal.

Berikut alasan kenapa susu bayi mahal dilansir dari berbagai sumber:

1. Kandungan Susu Bayi

Alasan pertama susu bayi memiliki harga yang mahal karena komposisi dan nutrisinya sesuai standar yang ditetapkan WHO sebagai badan kesehatan dunia. Kandungan energi, protein, asam folat, AA-DHA, omega 3 dan 6, probiotik, kolin, taurin, vitamin, mineral yang membuat susu terasa mahal.

Halaman: 1 2
1 2
      
