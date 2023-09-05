Sering Gagal Fokus ketika Kerja? Coba 4 Tips Ini

MENGERJAKAN tugas atau pekerjaan secara terus menerus dan setiap hari bisa menjadi hal yang sulit, serta tantangan tersendiri jika Anda kerap gagal fokus atau konsentrasi saat bekerja.

Meski pekerjaan yang dilakoni, sebetulnya adalah tugas yang sudah sangat biasa dilakukan setiap harinya. Jika dibiarkan terus menerus, bisa menganggu performa kerja dan berdampak negatif pada banyak hal.

Itulah kenapa fokus secara mental sangat penting untuk kesuksesan diri, dalam hal ini aspek karir diri sendiri. Lantas apa yang bisa Anda lakukan jika mulai sering kehilangan fokus saat bekerja? Mengutip Verywellmind, Selasa (5/9/2023) cobalah lakukan beberapa tips berikut ini.

1. Evaluasi seberapa fokus mental: Alih-alih memulai pekerjaan dan belajar bagaimana cara untuk fokus, Anda mungkin bisa memulainya dengan menilai seberapa kuat fokus mental diri sendiri saat ini.

Tanda fokus yang baik ialah, gampang tetap waspada, bisa bikin tujuan dan membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, istirahat sejenak tapi bisa langsung kembali bekerja.

BACA JUGA: 5 Tips Belanja Bulanan Hemat Biar Dompet Selamat

2. Hilangkan distraksi: Gangguan-gangguan kecil pun jangan diremehkan. Gangguan ini bisa datang dari berbagai bentuk, mulai dari notifikasi pada ponsel atau suara yang keras.

Meminimalkan sumber gangguan bisa dicoba dengan cara, menyisihkan waktu dan tempat tertentu untuk diri sendiri, selama periode bekerja. Alternatif lainnya adalah mencari lokasi yang tenang di mana kamu yakin dapat bekerja tanpa gangguan.