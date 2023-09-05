Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Arti Ayam Berkokok Jam 12 Malam Menurut Primbon dan Mitosnya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |02:12 WIB
7 Arti Ayam Berkokok Jam 12 Malam Menurut Primbon dan Mitosnya
Ilustrasi untuk ayam yang berkokok saat malam hari (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TERDAPAT 7 arti ayam berkokok jam 12 malam menurut primbon dan mitosnya. Fenomena ayam berkokok di malam hari sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah.

Kendati demikian, terdapat orang yang percaya primbon jika fenomena tersebut terjadi memiliki arti tersendiri. Seperti misalnya akan adanya mara bahaya atau menjadi pertanda kabar yang tidak sedap.

Bagi Anda yang penasaran, berikut 7 arti ayam berkokok jam 12 malam menurut primbon dan mitosnya dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023), untuk dapat jadi pengetahuan bersama:

1. Akan muncul fitnah

Bagi yang percaya terhadap mitos dan primbon, suara kokok ayam di malam hari sebelum pukul 12 malam atau sekira pukul 18.00-21.00 bisa menjadi pertanda akan datangnya hal buruk berupa fitnah dan kedengkian dari seseorang.

Tak hanya itu saja, ayam jantan yang berkokok di jam-jam tersebut juga dipercaya menjadi pertanda akan datangnya sebuah bencana.

2. Akan muncul aib yang terbongkar

Seekor ayam jantan yang berkokok di malam hari juga dipercaya menjadi sebuah pertanda adanya aib yang akan terbongkar. Dipercaya ayam-ayam ini akan berkokok sebelum jam 12 malam, yakni sekira pukul 21.00-22.00.

Konon, dalam kitab primbon dijelaskan jika aib yang terbongkar umumnya adalah adanya seorang wanita yang hamil di luar nikah atau seorang wanita yang akan segera menjadi janda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/298/3186934//salmon-IWf8_large.jpg
Salmon vs Ayam, Mana yang Lebih Sehat dan Tinggi Protein?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182213//mentan-o1iA_large.jpg
Indonesia Bangun Peternakan Ayam Rp20 Triliun di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/298/3181156//ayam-6ehl_large.jpg
Lebih Sehat Ayam atau Ikan? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/612/3179452//lisa-nTd1_large.jpg
Lisa Mariana Pamer Dagang Ayam Setelah Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/298/3172202//makanan_bergizi-6Pa3_large.jpg
5 Makanan yang Bisa Atasi Stres, Biar Gak Burnout
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/612/3161584//viral-x6X1_large.jpg
5 Tanggal Lahir yang Sering Beruntung, Kamu Lahir di Tanggal Ini?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement