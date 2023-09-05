7 Arti Ayam Berkokok Jam 12 Malam Menurut Primbon dan Mitosnya

Ilustrasi untuk ayam yang berkokok saat malam hari (Foto: Shutterstock)

TERDAPAT 7 arti ayam berkokok jam 12 malam menurut primbon dan mitosnya. Fenomena ayam berkokok di malam hari sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah.

Kendati demikian, terdapat orang yang percaya primbon jika fenomena tersebut terjadi memiliki arti tersendiri. Seperti misalnya akan adanya mara bahaya atau menjadi pertanda kabar yang tidak sedap.

BACA JUGA: Berbagai Alasan Kenapa Ayam Jantan Berkokok Setiap Pagi

Bagi Anda yang penasaran, berikut 7 arti ayam berkokok jam 12 malam menurut primbon dan mitosnya dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023), untuk dapat jadi pengetahuan bersama:

1. Akan muncul fitnah

Bagi yang percaya terhadap mitos dan primbon, suara kokok ayam di malam hari sebelum pukul 12 malam atau sekira pukul 18.00-21.00 bisa menjadi pertanda akan datangnya hal buruk berupa fitnah dan kedengkian dari seseorang.

Tak hanya itu saja, ayam jantan yang berkokok di jam-jam tersebut juga dipercaya menjadi pertanda akan datangnya sebuah bencana.

2. Akan muncul aib yang terbongkar

Seekor ayam jantan yang berkokok di malam hari juga dipercaya menjadi sebuah pertanda adanya aib yang akan terbongkar. Dipercaya ayam-ayam ini akan berkokok sebelum jam 12 malam, yakni sekira pukul 21.00-22.00.

Konon, dalam kitab primbon dijelaskan jika aib yang terbongkar umumnya adalah adanya seorang wanita yang hamil di luar nikah atau seorang wanita yang akan segera menjadi janda.