Tahukah Kamu, Begini Loh Bentuk Pohon Pertama di Dunia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |05:06 WIB
Ilustrasi Cladoxylopsids. (Foto: Alcheron)
A
A
A

ADA banyak sekali ragam pepohonan yang hidup di Bumi ini. Bagi kalian yang mendalami ilmu tentang pepohonan mungkin hafal dengan jenis-jenisnya. Namun tahukah apa pohon yang pertama kali ada?

Sekelompok ilmuwan menemukan beberapa spesimen pohon yang diyakini sebagai pohon pertama di dunia. Pohon yang disebut sebagai cladoxylopsids ini terawetkan dengan baik di daerah terpencil di China.

Dengan tinggi hingga 12 meter, spesies pohon pertama di dunia ini diatapi oleh rumpun cabang tegak yang samar-samar menyerupai pohon palem. Mereka diduga hidup sekitar 393 juta hingga 372 juta tahun yang lalu.

Pohon Pertama di Dunia

Sebagaimana dihimpun dari Science.org, pohon ini memiliki batang silinder tunggal yang terdiri dari ratusan helai kayu yang disebut xilem. Xilem berfungsi untuk mengalirkan air dari akar ke cabang dan daun.

Xilem baru tumbuh melingkar di pinggiran batang tepat di belakang kulit kayu, menambah ketebalan sehingga pohon bisa menjadi lebih tinggi.

Fosil mengungkapkan bahwa tidak seperti pohon modern dengan batang tunggal, cladoxylopsid memiliki banyak kolom xilem yang ditempatkan di sekeliling batang berongga.

Pohon Pertama di Dunia

Jaringan jalinan silang menghubungkan xilem vertikal seperti pagar rantai yang menyebar dari kutub ke kutub dan jaringan lunak mengisi ruang di antara semua untaian ini.

Pertumbuhan baru terbentuk dalam cincin di sekitar masing-masing kolom xilem sementara volume jaringan lunak yang meningkat memaksa untaian untuk menyebar.

Semua ini memperluas ketebalan batang, memungkinkan pohon yang lebih tinggi. Tapi itu juga membelah kerangka xilem pohon, yang mengharuskan pohon untuk terus memperbaiki dirinya sendiri.

