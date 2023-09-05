Bersihkan Kulit Kepala agar Tak Gatal dan Kering, Pakai 7 Bahan Alami Ini

KESEHATAN rambut artinya juga termasuk kulit kepala yang bersih, bebas dari gatal apalagi tumpukan ketombe. Kulit kepala yang kotor lalu gatal memang sangat menganggu, bukan hanya menganggu aktivitas sehari-hari tapi juga membuat tak percaya diri.

Seperti halnya rambut, kulit kepala pun harus dijaga kebersihannya agar bisa terus sehat. Jika kulit kepala kering bisa menyebabkan rambut kasar dan kusam. Maka dari itu, penting untuk memastikan kulit kepala selalu bersih.

Nah kabar baiknya, ada beberapa bahan alami yang bisa dimanfaatkan untuk membersihkan kulit kepala. Simak paparannya berikut ini, sebagaimana dilansir dari Times Of India, Selasa (5/9/2023)

1. Pakai sampo: Ada shampoo khusus yang bernama clarifying shampoo yang dapat digunakan untuk membersihkan kulit kepala. Shampo khusus ini dapat membersihkan kulit kepala jauh lebih baik dari shampoo biasa. Cara pemakaiannya juga mudah, digunakan pada rambut yang basah kemudian bilas dengan air hangat agar lebih efektif.

2. Cuka apel: Mengandung pektin yang dapat meningkatkan fungsi pelindung kulit kepala dan mempertahankan kelembapan. Selain itu cuka apel juga memiliki sifat antimikroba dan antioksidannya dapat menghilangkan bakteri maupun jamur penyebab gatal.

3. Lidah buaya: Bermanfaat untuk mengembalikan kelembapan pada kulit kepala dan rambut. Sebab lidah buaya atau aloe vera punya efek hidrasi serta sifat anti-inflamasi yang bisa mengurangi iritasi. Cara pakainya, cukup oleskan lidah buaya ke kulit kepala secara merata, lalu tunggu sekitar 10 menit sebelum dibilas bersih.