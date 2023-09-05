Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

DKI Jakarta Terpantau Sepi Kendaraan Tapi Polusi Tetap Buruk, Apakah Ada Sumber Polusi Lain?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |13:14 WIB
DKI Jakarta Terpantau Sepi Kendaraan Tapi Polusi Tetap Buruk, Apakah Ada Sumber Polusi Lain?
Polusi udara. (Foto: Freepik)
KUALITAS udara di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sangat mengkhawatirkan sepanjang Agustus 2023. Bahkan kendaraan bermotor dan mobil sering dituding sebagai penyebab utama polusi udara.

Namun faktanya, jumlah kendaraan terpantau lebih sedikit pada akhir pekan, Sabtu lalu. Meski demikian, tak membuat kualitas udara di sejumlah wilayah, termasuk DKI Jakarta lebih baik. Hal ini memicu pertanyaan, apa ada sumber polusi udara lainnya?

polusi udara

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif mengatakan polusi udara pada akhir pekan masih sangat tinggi. Padahal, jumlah kendaraan yang beroperasi tidak sebanyak ketika hari kerja atau weekdays, pada Senin-Jumat.

“Diperkirakan ada faktor lain di luar transportasi yang menyebabkan kualitas udara di akhir pekan cukup buruk, sama dengan di hari kerja,” kata Febri seperti dikutip dalam keterangan resminya.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pencemaran udara terbesar berasal dari kendaraan yakni 44 persen. Kemudian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menyumbang 34 persen, lalu disusul rumah tangga dan sumber lainnya.

Febri mengatakan Kemenperin saat ini telah melakukan identifikasi terkait polusi udara dan mengambil beberapa langkah. Pertama, membentuk tim inspeksi pengendalian emisi gas buang sektor industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

“Level emisi di udara tetap tinggi pada saat jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi lebih sedikit. Hal ini menandakan perlunya dikaji lebih dalam apakah kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar polusi udara,” ujar Febri.

