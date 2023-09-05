Apa Benar Wanita Lebih Mudah Gemuk daripada Pria?

SELAMA ini banyak wanita yang merasa lebih mudah gemuk daripada pria. Misalnya saja, pria banyak makan, namun berat badan mereka tidak bertambah.

Sementara wanita merasa tak banyak makan, namun berat badan mereka mudah bertambah. Namun sejatinya kegemukan atau obesitas bisa terjadi oleh siapapun. Kondisi ini bisa terjadi pada usia tua maupun muda, hingga pria maupun wanita.

Namun, banyak mitos atau anggapan yang beredar bahwa perempuan lebih mudah gemuk atau mengalami obesitas dibanding pria.

Lantas, apa benar wanita lebih mudah gemuk daripada pria?

Sejauh ini, belum ada penelitian yang benar-benar bisa membuktikan bahwa wanita lebih mudah dan lebih cepat gemuk daripada pria.

Bahkan, menurut data pasien obesitas WHO pada tahun 2016, mengungkapkan bahwa kasus obesitas pada pria dan wanita tidak jauh berbeda, yaitu sekitar 11% dan 15% dari seluruh populasi dewasa. Ini artinya, masalah kegemukan dan obesitas sebenarnya tidak memandang jenis kelamin dan usia.