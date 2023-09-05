Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Daun Ampuh yang Bisa Turunkan Asam Urat dengan Cepat, Coba Yuk!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |04:29 WIB
6 Daun Ampuh yang Bisa Turunkan Asam Urat dengan Cepat, Coba Yuk!
Daun untuk menurunkan asam urat. (Foto: Freepik)
A
A
A

JIKA punya asam urat tinggi rasanya tubuh tak nyaman. Sebab saat asam urat kambuh rasanya sendi tubuh sakit dan nyeri, terutama sendi tangan, sendi kaki, dan jari-jari.

Oleh karena itu saat kadar asam urat tinggi, maka harus segera menurunkannya agar badan sehat kembali. Apakagi kristal urat dapat terbentuk ketika memiliki kadar asam urat yang tinggi dalam darah.

Guna menurunkannya terdapat sejumlah daun yang bisa menurunkan kadar asam urat dengan cepat seperti dikutip dari India Herald, apa saja?

 herbal

1. Daun kelor

Daun kelor mengandung flovonoid dan alkoloid. Daun ini bisa mencegah pembentukan asam urat. Selain itu, daun kelor juga memiliki sifat antiinflamasi atau pereda nyeri. Untuk merasakan manfaatnya, rebus daun kelor lalu minum air rebusannya.

 BACA JUGA:

2. Daun Zaitun

Seorang dokter menyarankan minum teh daun zaitun dua kali sehari, setiap hari. Dengan konsumsi teh daun zaitun maka kadar asam urat bisa turun.

3. Daun Ketumbar

Daun ketumbar di dalamnya terdapat zat besi, mangan, magnesium, vitamin C dan vitamin K. Kandungan tersebut membantu menurunkan kadar asam urat tinggi. Caranya yaitu, rebus daun ketumbar secukupnya selama beberapa menit hingga layu. Kemudian seduh air rebusannya.

 BACA JUGA:

4. Daun Sirih

Mengunyah daun sirih satu kali sehari usai makan bisa menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh. Selain mengunyah langsung, Anda bisa minum air rebusan daun sirih untuk menurunkan asam urat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/298/3188322//kopi-1U3B_large.jpg
Ngopi Aman Tanpa Timbulkan Penyakit, Ini 3 Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/482/3183677//bapak-3Fqg_large.jpg
Viral, Niat Sembuhkan Asam Urat dengan Fashdu Malah Keracunan Darah hingga Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/482/3176631//sakit_leher-l4bR_large.jpg
Waspada Asam Urat di Leher, Yuk Kenali Gejalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/483/3156799//asam_urat-EB1R_large.jpg
3 Ciri Asam Urat di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/481/3096580//apakah_rambutan_aman_dikonsumsi_penderita_asam_urat-63nW_large.jpg
Apakah Buah Rambutan Aman Dikonsumsi Penderita Asam Urat? Yuk Temukan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/481/3094738//kangkung-gmOk_large.jpg
Apakah Kangkung Menyebabkan Asam Urat? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement