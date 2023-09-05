Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Virus HPV Bisa Serang Pria, Berisiko Sebabkan Kanker Anal hingga Kutil Kelamin

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |10:00 WIB
Virus HPV Bisa Serang Pria, Berisiko Sebabkan Kanker Anal hingga Kutil Kelamin
Virus HPV bisa menyerang pria. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BERDASARKAN fakta, virus HPV tidak hanya menyerang wanita. HPV juga dapat menyebabkan kanker anal dan kutil kelamin pada laki-laki. Sebesar 40 persen pria yang berusia 15 – 59 tahun pernah mengalami infeksi ini.

Selain itu, sekitar delapan dari 10 pria dan wanita diperkirakan akan terinfeksi HPV semasa hidupnya. Selain kanker, virus ini dapat menyebabkan kutil di berbagai bagian tubuh.

Virus HPV hidup pada sel-sel kulit dan memiliki lebih dari 100 jenis. Terdapat sekitar 60 jenis HPV penyebab kutil yang umunya menginfeksi bagian-bagian tubuh seperti kaki dan tangan, sementara 40 di antaranya memicu munculnya kutil kelamin.

Menurut pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di Amerika atau CDC, diperkirakan sebanyak 340-360 ribu laki-laki dan perempuan terkena HPV penyebab kutil kelamin setiap tahunnya.

Di Indonesia, kutil kelamin termasuk dalam penyakit infeksi menular seksual ketiga terbanyak. Tidak hanya menular, kutil kelamin bahkan berdampak pada psikososial penderitanya.

Internis dan Vaksinolog, dr. Dirga Sakti Rambe menyatakan banyak negara maju yang sudah menjadikan vaksinasi HPV untuk laki-laki sebagai bagian dari program imunisasi nasional.

"Berbagai penyakit yang berhubungan dengan virus HPV tidak hanya menyerang perempuan.'Konsep ini disebut 'gender-neutral HPV vaccination program'. Dengan semakin banyak penduduk yang divaksinasi HPV, laju penularan virus HPV di populasi akan semakin rendah," tuturnya dalam siaran pers yang diterima Okezone.com, Rabu (6/9/2023).

Halaman:
1 2
      
