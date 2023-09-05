Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Dampak Gangguan Kesehatan Mental Terhadap Kehidupan di Sekolah

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |14:23 WIB
5 Dampak Gangguan Kesehatan Mental Terhadap Kehidupan di Sekolah
Dampak gangguan kesehatan mental di sekolah. (Foto: Freepik)
A
A
A

5 DAMPAK gangguan kesehatan mental terhadap kehidupan di sekolah sebaiknya diketahui oleh banyak orang. Perlu dipahami, gangguan kesehatan mental atau mental illness merupakan suatu gangguan terhadap kesehatan jiwa yang dapat mempengaruhi suasana hati, pola berfikir, sampai pola dalam berperilaku. Faktor penyebab gangguan mental sendiri dapat terjadi karena faktor genetik maupun faktor psikologis, yang timbul karena adanya trauma berat yang pernah dialami penderitanya.

Gangguan kesehatan mental ini umumnya terjadi pada remaja yang sering mengalami gangguan kecemasan seperti sering merasakan kesedihan, putus asa, stres, sampai seringkali mengalami halusinasi yang akhirnya dapat berdampak kepada banyak aspek, terutama terhadap kehidupannya di sekolah.

Berikut ini merupakan dampak dari gangguan kesehatan mental terhadap kehidupan di sekolah

 gangguan mental

1. Sulit Berkonsentrasi saat Belajar

Gangguan mental seringkali mengganggu pada kinerja otak sehingga hal ini dapat menyebabkan kesulitan pada anak untuk fokus dalam kegiatan belajar di sekolah.

2. Mudah Merasa Lelah

Anak yang mengalami gangguan mental cenderung akan sering mengalami kelelahan akibat gangguan pada pola tidurnya yang tidak beraturan sehingga berdampak pada produktivitas anak dalam aktivitasnya di sekolah.

 BACA JUGA:

3. Menutup Diri

Anak akan menjadi pribadi yang menutup diri dengan menarik diri dari orang-orang sekitar untuk menghindari ingatan trauma yang mereka alami, yang akhirnya menyebabkan anak menjadi sulit dalam berkomunikasi.

Halaman:
1 2
      
