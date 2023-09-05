Kenali Yuk Akibat Buruk Sering Konsumsi Makanan Manis untuk Gigi, Apa Saja?

Makanan manis bikin sakit gigi. (Foto: The new york times)

KESEHATAN gigi sering disepelekan oleh banyak orang. Padahal akibatnya sangat buruk dan fatal. Salah satunya sakit gigi tak tertahankan dan gusi bengkak.

Agar gigi sehat dan kuat harus mengurangi makanan dan minuman manis. Kandungan gula yang ada dalam makanan manis dapat melebur dengan bakteri alami dan memengaruhi kesehatan gigi.

Lalu apa saja sih dampak buruk konsumsi makanan manis untuk gigi dikutip dari Dentalone,

1. Kerusakan Saraf Gigi

Penumpukan plak pada gigi setelah menghancurkan enamel, lambat laun dapat menghancurkan saraf gigi yang ada di dalamnya. Alhasil membuat gigi terasa sangat sakit dan sensitif.

BACA JUGA:

2. Kerusakan Gigi

Setelah mengonsumsi makanan yang mengandung gula, molekul tersebut bergabung dengan air liur dan bakteri yang ada di dalam mulut. Kombinasi ini menyebabkan plak pada gigi.

Oleh sebab itu, untuk mengontrol bakteri dan plak pada gigi, gosok gigi sesegera mungkin setelah makan. Sebisa mungkin juga batasi makanan yang terlalu banyak mengandung gula.