Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali Yuk Akibat Buruk Sering Konsumsi Makanan Manis untuk Gigi, Apa Saja?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |22:31 WIB
Kenali Yuk Akibat Buruk Sering Konsumsi Makanan Manis untuk Gigi, Apa Saja?
Makanan manis bikin sakit gigi. (Foto: The new york times)
A
A
A

KESEHATAN gigi sering disepelekan oleh banyak orang. Padahal akibatnya sangat buruk dan fatal. Salah satunya sakit gigi tak tertahankan dan gusi bengkak.

Agar gigi sehat dan kuat harus mengurangi makanan dan minuman manis. Kandungan gula yang ada dalam makanan manis dapat melebur dengan bakteri alami dan memengaruhi kesehatan gigi.

 sakit gigi

Lalu apa saja sih dampak buruk konsumsi makanan manis untuk gigi dikutip dari Dentalone,

1. Kerusakan Saraf Gigi

Penumpukan plak pada gigi setelah menghancurkan enamel, lambat laun dapat menghancurkan saraf gigi yang ada di dalamnya. Alhasil membuat gigi terasa sangat sakit dan sensitif.

 BACA JUGA:

2. Kerusakan Gigi

Setelah mengonsumsi makanan yang mengandung gula, molekul tersebut bergabung dengan air liur dan bakteri yang ada di dalam mulut. Kombinasi ini menyebabkan plak pada gigi.

Oleh sebab itu, untuk mengontrol bakteri dan plak pada gigi, gosok gigi sesegera mungkin setelah makan. Sebisa mungkin juga batasi makanan yang terlalu banyak mengandung gula.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/482/3178312//sakit_gigi-9Nb1_large.jpg
Hasil Deteksi Dini, Mayoritas Masyarakat Indonesia Alami Masalah Kesehatan Gigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/298/3158077//gula-E40i_large.jpg
Mau Makan Manis? Catat Dulu Hal Ini Agar Tidak Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/612/3149668//gadis_20_tahun_harus_jalani_operasi_jantung_gara_gara_gigi_bolong_kok_bisa-dwe0_large.jpg
Gadis 20 Tahun Harus Jalani Operasi Jantung Gara-Gara Gigi Bolong, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106907//sheila_on_7-qC3a_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Riders Tidak Merepotkan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement