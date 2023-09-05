7 Daun Ajaib yang Bisa Turunkan Asam Urat dengan Cepat, Selamat Mencoba!

PUNYA kadar asam urat yang tinggi bikin tubuh tak enak badan. Apalagi asam urat yang tinggi bisa menyebabkan tubuh terasa nyeri di berbagai sendi seperti sendi tangan, sendi kaki, dan sendi lutut.

Oleh karena itu saat kadar asam urat tinggi, sebaiknya kita mencari cara untuk menurunkannya. Apakagi kristal urat dapat terbentuk ketika memiliki kadar asam urat yang tinggi dalam darah.

Guna menurunkannya terdapat sejumlah daun yang bisa menurunkan kadar asam urat dengan cepat seperti dikutip dari India Herald, apa saja?

1. Daun Ketumbar

Daun ketumbar di dalamnya terdapat zat besi, mangan, magnesium, vitamin C dan vitamin K. Kandungan tersebut membantu menurunkan kadar asam urat tinggi. Caranya yaitu, rebus daun ketumbar secukupnya selama beberapa menit hingga layu. Kemudian seduh air rebusannya.

2. Daun Sirih

Mengunyah daun sirih satu kali sehari usai makan bisa menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh. Selain mengunyah langsung, Anda bisa minum air rebusan daun sirih untuk menurunkan asam urat.

3. Daun Perilla

Daun perilla dapat dikonsumsi bisa jadi makanan sehari-hari. Daun ini punya kemampuan ajaib untuk menurunkan kadar asam urat.

4. Daun kelor

Daun kelor mengandung flovonoid dan alkoloid. Daun ini bisa mencegah pembentukan asam urat. Selain itu, daun kelor juga memiliki sifat antiinflamasi atau pereda nyeri. Untuk merasakan manfaatnya, rebus daun kelor lalu minum air rebusannya.

5. Daun Zaitun

Seorang dokter menyarankan minum teh daun zaitun dua kali sehari, setiap hari. Dengan konsumsi teh daun zaitun maka kadar asam urat bisa turun.