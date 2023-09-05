Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Benar Terlalu banyak Konsumsi Gula Bisa Sebabkan Depresi?

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |19:25 WIB
Apakah Benar Terlalu banyak Konsumsi Gula Bisa Sebabkan Depresi?
Ilustrasi apakah benar terlalu banyak gula sebabkan depresi? (Foto: Reuters)
PERTANYAAN apakah benar terlalu banyak konsumsi gula bisa sebabkan depresi akan diulas dalam artikel ini. Pasalnya, sesuatu makanan yang sering dikonsumsi akan menimbulkan efek negatif bagi tubuh.

Untuk itu, memperhatikan asupan konsumsi gula juga penting agar tidak menimbulkan beberapa penyakit seperti depresi.

Lantas apakah benar terlalu banyak konsumsi gula bisa sebabkan depresi? Ternyata terdapat penelitian banyak makan gula mengubah suasana perasaan dalam tubuh.

Melansir Healthline, penelitan ini menunjukkan pria yang mengkonsumsi gula lebih rentan terkena risiko depresi daripada wanita.

Depresi

Apakah benar terlalu banyak konsumsi gula bisa sebabkan depresi? (Foto : Freepik)

Penelitian menunjukkan pria yang mengonsumsi lebih dari 67 gram gula per hari memiliki kemungkinan 23% terkena depresi. Sedangkan, pria yang mengkonsumsi kurang dari 40 gram gula per hari memiliki risiko depresi yang lebih rendah.

The American Heart Association merekomendasikan pria mengkonsumsi gula 36 gram per hari dan 25 gram untuk wanita. Lebih dari 82% orang Amerika melebihi batas harian konsumsi gula yang telah ditentukan menyebabkan depresi dan obesitas.

