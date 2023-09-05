Pengidap GERD, Ini 3 Jenis Makanan yang Perlu Kamu Hindari!

PENYAKIT gastroesophageal reflux (GERD) sangat menyakitkan dan bikin nyeri perut jika kumat. Oleh karena itu perubahan gaya hidup merupakan hal paling efektif yang dapat dilakukan untuk mencegah kembalinya gejala GERD. Kamu harus memastikan pola makan dan kebiasaan makan agar tidak memicu kambuhnya gejala.

Berikut ini adalah beberapa jenis makanan pemicu refluks dan mulas yang harus dihindari bagi penderita GERD dikutip dari Harvard Medical School. Antara lain,

1. makanan berlemak dan gorengan

Makanan jenis ini bertahan lebih lama di perut, meningkatkan kebocoran asam lambung kembali ke kerongkongan sehingga menyebabkan gejala GERD yang tidak nyaman.

BACA JUGA:

2. Makanan pedas

Makanan bercita rasa pedas maupun dengan kadar asam tinggi seperti jeruk, saus tomat, dan cuka, dapat memperparah rasa mulas.

3. Cokelat, kafein, peppermint, minuman berkarbonasi, dan alkohol, merupakan pemicu mulas yang umum terjadi.

BACA JUGA:

Kebiasaan Makan yang Baik untuk Penderita GERD

Selain jenis makanan tertentu, perubahan kebiasaan makan juga dapat membantu mencegah kambuhnya rasa mulas dan refluks asam berulang. Lakukan beberapa kebiasaan makan seperti,