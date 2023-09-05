Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Pir Kukus untuk Sembuhkan Batuk Berdahak, Begini Faktanya!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |02:00 WIB
Viral Pir Kukus untuk Sembuhkan Batuk Berdahak, Begini Faktanya!
Manfaat buah pir untuk atasi batuk berdahak. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PIR kukus sedang ramai dibahas di media sosial. Sebab, makanan ini dianggap bisa menyembuhkan batuk berdahak. Lantas apakah hal tersebut hanyalah mitos atau fakta?

Salah satu unggahan Instagram tengah viral dibagikan akun @dapurbaking. Di situ diberitahu kalau pir kukus bisa untuk mengatasi batuk berdahak.

"Obat batuk berdahak natural," begitu tulis keterangan di video, dikutip MNC Portal, Rabu (6/9/2023).

Tidak begitu saja buah pir dikukus, tapi bagian tengahnya dikerok lalu ditambahkan dua lembar kam chau. Kemudian, kukus pir selama satu jam dengan api kecil.

Setelah satu jam dikukus, akan ada cairan yang mengisi bagian tengah pir dan air itu yang dikonsumsi untuk mengatasi batuk berdahak.

Terkait informasi ini, MNC Portal coba menghubungi Pakar Kesehatan dr Dicky Budiman. Apa kata dia?

Buah pir

"Buah pir memang sudah sejak dulu bisa untuk mengatasi batuk, khususnya batuk berdahak," kata dia melalui pesan singkat.

Di dalam buah pir itu terkandung flavonoid yang merupakan salah satu jenis antioksidan yang ada juga di cokelat. Flavonoid ini, kata dr Dicky, punya sifat anti-inflamasi atau anti peradangan.

"Jadi, mengonsumsi pir itu dapat menekan inflamasi atau peradangan, termasuk mengatasi kondisi batuk terutama batuk berdahak," katanya.

Tidak Mesti Dikukus

Dokter Dicky menjelaskan bahwa bukan hanya pir kukus yang bisa mengatasi batuk berdahak, tapi memakan langsung pir mentah juga memiliki khasiat yang sama. Tapi, perlu dipastikan buahnya bersih dan berkualitas baik.

"Tidak mesti dikukus, pir bisa juga dimakan mentah tapi pastikan buahnya dalam kondisi baik yaitu tidak lunak dan warnanya segar. Itu indikasi kalau pir masih bagus," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
