Viral Seorang Ibu Nyaris Lempar Anak ke Rel, Apa Itu Baby Blues?

SEORANG ibu nyaris melempar anaknya ke rel kereta diduga mengalami baby blues. Awalnya sang ibu yang membawa anak tersebut akan melakukan perjalanan dengan Commuter Line bersama suami. Kejadian ini viral di media sosial karena kasus seorang ibu yang nyaris membuang anaknya di Stasiun Pasar Minggu.

Video tersebut awalnya diunggah oleh akun TikTok @akaross_, kemudian viral di Twitter setelah diposting oleh akun @zoelfick.

Tindakan yang dilakukan oleh sang ibu dalam video itu diduga karena terkena baby blues. Sang ibu nampak meronta-ronta saat petugas mencoba menenangkan. Sementara petugas lain terlihat melindungi anaknya yang masih batita.

"Seorang ibu diduga alami baby blues syndrome nyaris membuang bayinya di Stasiun Pasar Minggu. Syukurlah petugas keamanan sigap menggagalkan rencana sang ibu," demikian keterangan video dari akun @zoelfick, Senin (4/9/2023).

Postingan tersebut langsung ramai diperbincangkan netizen. Tidak sedikit dari mereka yang masih belum paham mengenai baby blues. Lantas apakah baby blues itu?

Dilansir dari March Of Dimes, baby blues adalah perasaan sedih yang timbul pada dua sampai tiga hari setelah melahirkan. Menurut data, 80 persen seorang wanita mengalami baby blues usai melahirkan. Pada umumnya kondisi ini memang terjadi secara alami dan akan hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan apapun.

Penyebab baby blues

Baby blues terjadi karena adanya perubahan hormon setelah melahirkan. Biasanya jumlah hormon estrogen dan progesteron tiba-tiba menurun sehingga menyebabkan perubahan suasana hati. Bagi sebagian orang, hormon yang dibuat oleh kelenjar tiroid bisa turun tajam, sehingga membuat mereka merasa lelah dan depresi. Ditambah lagi bila kurang istirahat dan tidak menjaga pola makan bisa makin mempengaruhi kondisi tersebut.

Selain itu, baby blues juga disebabkan karena adanya perasaan emosional yang muncul setelah melahirkan. Banyak ibu baru yang merasa gugup saat merawat bayi mereka dan khawatir dengan perubahan hidup. Pikiran dan tekanan yang dibuat sendiri menciptakan perasaan emosi hingga baby blues.

Ciri-ciri baby blues

Ternyata ada beberapa ciri-ciri yang perlu diketahui ketika seseorang mengalami baby blues, seperti.

- Memilih menarik diri.

- Merasa cemas dan emosional.

- Tidak memiliki niat untuk melakukan apapun, termasuk menjalani hobi favorit.

- Selalu merasa sedih, frustasi, dan kecewa.

- Sulit tidur.