5 Daerah Paling Panas di Lampung, Nomor 1 Punya Spot Surfing Terbaik di Dunia

Pantai Batu Guri di Pekon Labuhan, Pulau Pisang, Pesisir Barat, Lampung. (Foto: ANTARA)

PROVINSI Lampung terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota dengan penduduknya mencapai 9.176.546 jiwa. Luas wilayahnya mencapai 33.575,41 kilometer persegi.

Menariknya, dari 13 kabupaten dan 2 kota di Lampung, ada lima daerah memiliki suhu terpanas.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan suhu terpanas di suatu daerah meliputi suhu udara, indeks panas, radiasi matahari, geografi atau ketinggian, zona iklim, dan data meteorologi.

Untuk menentukan hal ini, kriteria yang dijadikan acuan adalah geografi, karena ketinggian suatu daerah dapat mempengaruhi suhu. Daerah yang berada di dataran rendah cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi daripada daerah di pengunungan.

Penasaran dengan 5 daerah terpanas di Lampung? Berikut ulasannya dilansir dari berbagai sumber.

1. Pesisir Barat

Pesisir Barat menduduki urutan pertama daerah terpanas di Lampung, dengan ketinggian 6 MDPL.

Surfing di Pantai Tanjung Setia di Pesisir Barat

Dilansir dari laman pesisirbaratkab.go.id, daerah Pesisir Barat berhadapan dengan Samudera Hindia, dengan garis pantai sepanjang 210 km.

Ketinggian yang rendah serta posisinya yang langsung menghadap laut membuat daerah Pesisir Barat memiliki suhu yang tinggi.

Pesisir Barat punya sederet pantai indah yang memukau. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Setia yang dinobatkan sebagai tempat berselancar terbaik ke tiga di dunia.

2. Mesuji

Ternyata, Mesuji menduduki posisi kedua dalam daftar daerah terpanas di Lampung, dengan ketinggian 13 mdpl.

Aksi sosial Partai Perindo di Mesuji. (Okezone.com/Demon Fajri)

Mesuji terletak di wilayah iklim tropis yang ditandai dengan kuatnya sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini cenderung meningkatkan suhu udara secara signifikan, sehingga daerah ini sering mengalami suhu tinggi.

3. Tulang Bawang

Selanjutnya, Tulang Bawang menduduki urutan ketiga dalam daftar daerah terpanas di Lampung, dengan ketinggian 20 mdpl, kondisi geografis ini mempengaruhi iklimnya yang panas.

Meskipun memiliki iklim panas, tetapi daerah ini menjadi salah satu destinasi menarik karena keindahan alamnya dan potensi agraris yang berlimpah.