HOME WOMEN TRAVEL

Pantai Slili Gunungkidul: Fasilitas, Jam Buka dan Harga Tiket Masuk

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |15:00 WIB
Pantai Slili Gunungkidul: Fasilitas, Jam Buka dan Harga Tiket Masuk
Pantai Slili, Gunungkidul, DIY (Foto: Instagram/@mfdcn)
A
A
A

GUNUNGKIDUL, Yogyakarta selalu menawarkan pengalaman menakjubkan bagi siapa saja yang datang ke wilayah tersebut.

Terdapat sejumlah pantai menarik di sini, salah satunya adalah Pantai Slili. Mungkin sebagian orang baru mendengarnya, karena tak sepopuler tempat lainnya.

Pantai Slili sendiri merupakan objek wisata yang menyajikan panorama alam yang memesona di DIY.

Terdapat juga hamparan pasir putih nan cantik, menjadikan tempat ini kian menarik dan juga epik. Di pantai ini Anda bisa berenang, hingga snorkeling atau diving menikmati keindahan bawah laut Pantai Slili.

Selain itu, pantai ini cocok bagi Anda yang mencari nuansa baru di kawasan Gunungkidul. Sangat pas dikunjungi, karena siapapun yang mengunjunginya akan merasakan pengalaman baru serta menyenangkan.

Nah berikut lokasi, rute, fasilitas, jam buka dan harga tiket masuk ke Pantai Slili seperti Okezone rangkum dari berbagai sumber.

Pantai Slili, Gunungkidul

Pantai Slili, Gunungkidul (Foto: IG/@ibenn25)

Pantai Slili lokasinya ada di Gunungkidul atau tepatnya di Jalan Pantai Krakal, Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Jaraknya sekitar 70 kilometer dari pusat Kota Yogyakarta.

Kawasan pantai ini memang tidak seramai kawasan wisata di Gunungkidul lainnya. Namun untuk pemandangan yang ditawarkannya, tidak kalah menarik lho. Bahkan lokasinya pun cukup mudah ditemukan dan diakses melalui peta.

Untuk mencapai Pantai Slili, Anda dapat melewatinya dari berbagai arah. Jika berangkat dari Jogja, bisa mengambil jalan ke arah Wonosari. Lalu masuk ke kawasan Tepus, ikuti jalan dan Anda sampai di tujuan.

Sementara itu jika Anda datang dari arah Kota Solo, bisa mengambil rute melalui Wonogiri, Praci lalu belok ke kanan dan ikuti petunjuk jalan hingga sampai di Tepus, kemudian sampailah di Pantai Slili.

Halaman:
1 2
      
