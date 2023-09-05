Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kunjungan Wisman Meningkat, Sabang Aceh Jadi Destinasi Wisata Keluarga Turis Malaysia

Antara , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |16:04 WIB
Kunjungan Wisman Meningkat, Sabang Aceh Jadi Destinasi Wisata Keluarga Turis Malaysia
Wisata Sabang, Aceh. (Instagram @wisatasabang)
A
A
A

DINAS Pariwisata Kota Sabang, Aceh mengatakan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) semakin ramai ke Pulau Weh itu, terutama turis dari Malaysia yang menjadikan Pulau Weh Sabang itu sebagai destinasi wisata keluarga.

“Kunjungan wisman Malaysia memang nomor satu (ramai) kalau ke Sabang ini,” kata Plt Kepala Dinas Pariwisata Sabang, Faisal Azwar seperti dilansir dari ANTARA, Rabu (6/9/2023).

Ia menjelaskan, sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, destinasi wisata Sabang memang sudah ramai dikunjungi turis asing. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pulau paling barat Indonesia itu terkurung pandemi.

Namun kini, kunjungan wisatawan asing ke Sabang mulai menggeliat kembali, seiring pemerintah Indonesia mencabut pembatasan perjalanan selama wabah pandemi.

Memang, lanjut Faisal, saat ini kunjungan turis asing itu didominasi oleh warga Malaysia. Umumnya mereka berwisata bersama keluarga dan komunitas dengan mengunjungi beberapa lokasi wisata sejarah. Di samping itu, ada juga beberapa yang berwisata bahari.

 Ilustrasi

Tugu Kilometer 0 Indonesia di Sabang

“Kalau Malaysia ini sifatnya memang wisata keluarga, rombongan mereka pergi. Mereka hanya mengunjungi beberapa objek wisata saja. Rata-rata mereka suami istri, keluarga, komunitas, mereka lebih ke banyak wisata sejarah,” ujarnya.

Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, kata Faisal, Pemerintah Kota Sabang juga terus melakukan pembenahan dengan meningkatkan layanan wisata kepada setiap wisman maupun wisatawan domestik.

Mulai dari pembangunan layanan fasilitas umum di lokasi wisata maupun peningkatan kerja sama dengan pelaku wisata di Pulau Weh itu untuk memberikan akses transportasi yang mudah bagi wisatawan.

“Termasuk saat ini kita membangun saluran air bersih ke Pulau Rubiah, yang selama ini (air bersih) kita angkut menggunakan drum. Dan juga membangun lavatory di Teupin Layeu untuk memberi pelayanan yang lebih bagus,” ujarnya.

