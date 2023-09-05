Sandiaga Bidik Peluang Tingkatkan Kunjungan Turis Korea Selatan ke Indonesia Lewat Vietnam

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno membidik peluang peningkatan kunjungan wisatawan asal Korea Selatan (Korsel) ke Indonesia, sehingga dapat memperkuat kebangkitan ekonomi Tanah Air dan penciptaan 4,4 juta lapangan kerja pada 2024.

Turis Korea Selatan kini masih sedikit yang melancong ke Indonesia. Menurut survei ASEAN-Korea Center pada 2022 terhadap 1.000 responden menunjukkan bahwa negara ASEAN yang paling banyak dikunjungi wisatawan Negeri Ginseng adalah Vietnam, Thailand dan Filipina.

BACA JUGA:

Menurut Sandiaga, banyaknya wisatawan Korsel ke Vietnam karena jumlah penerbangan dari Korea Selatan ke Vietnam sangat banyak.

"Oleh karena itu, baru saja kami membuka penerbangan langsung antara Hanoi dan Jakarta. Ho Chi Minh City dan Jakarta. Dan Ho Chi Minh City-Bali. Itu untuk menangkap (salah satunya) wisatawan dari Korea ke Indonesia (melalui Vietnam)," katanya usai menghadiri acara ASEAN Business Awards 2023 dan Gala Dinner dengan tema "Uniting Visions, Powering Growth" di The Ritz-Calton Jakarta, Senin4 September 2023.

BACA JUGA:

Selain Jakarta dan Bali, Sandiaga juga memberikan rekomendasi sejumlah destinasi wisata yang dapat dikunjungi wisman Korea Selatan.

Di antaranya Bangka Belitung, Likupang, Manado, dan juga destinasi yang nantinya sesuai dengan preferensi wisman Korea Selatan.