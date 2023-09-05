Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Event Travel Fair yang Digelar Selama September 2023, Tawarkan Beragam Promo

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |10:50 WIB
4 Event Travel Fair yang Digelar Selama September 2023, Tawarkan Beragam Promo
ASTINDO Travel Fair 2023 di PIK Avenue, Jakarta Utara. (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)
TRAVEL Fair atau pameran wisata merupakan ajang buat mempromosikan berbagai destinasi wisata, diskon perjalanan, dan layanan terkait pariwisata. Ini ajang buat traveler mendapatkan beragam info wisata dan promo menarik.

Sepanjang September 2023, ada beberapa event travel fair berlangsung di Indonesia. Segera catat tanggalnya dan siapkan diri Anda untuk menjalani petualangan yang luar biasa.

Berikut adalah Event Fair di bulan September yang telah Okezone rangkum.

 BACA JUGA:

Kompas Travel Fair

Kompas Travel Fair berlangsung pada 1-3 September 2023 di Hall 5 dan Hall 6 di Indonesia Convention Exhibition (ICE ) BSD Tangerang, menawarkan berbagai promo paket wisata, tiket pesawat, dan perlengkapan wisata.

 

Bank Mega Travel Fair

Bank Mega Travel Fair berlangsung dari dari 10 Agustus hingga 10 September 2023. Event ini akan menghadirkan beragam promo menarik seperti diskon tiket pesawat, paket wisata kapal pesiar, diskon hotel, dan lainnya.

Berikut jadwal kegiatan yang bisa Anda ikuti.

7-10 September 2023 digelar di South Atrium, Galaxy Mall 1 Surabaya

8-10 September 2023 degelar di Trans Studio Mall Bali

