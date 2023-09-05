5 Maskapai Penerbangan Terkenal dengan Seragam Pramugari Paling Seksi di Dunia

MASKAPAI penerbangan berlomba memberikan yang terbaik untuk pelanggannya demi meningkatkan atau mempertahankan reputasi perusahaannya, salah satunya dengan menampilkan seragam pramugari yang elok di pandang mata bahkan kadang agak seksi.

Pramugari yang tampil elegan dan seksi di maskapai tentu saja akan semakin menarik perhatian khususnya bagi penumpang pria. Mereka akan senang dilayani awak kabin cantik, seksi, dan ramah.

Pramugari pada umumnya adalah para wanita yang sudah lulus seleksi untuk bekerja melayani penerbangan. Mereka harus mengikuti segala peraturan dan tuntutan dalam maskapai itu.

Seperti halnya dalam penggunaan seragam yang cukup terbuka. Lantas berikut maskapai penerbangan terkenal dengan seragam pramugari paling seksi yang telah dilansir dari sumber untuk Anda.

1. Virgin Atlantic

Virgin Atlantic salah satu maskapai terbesar di Inggris, dan memiliki 27 tempat penerbangan yang tersebar di empat benua. Maskapai ini dimiliki oleh Virgin Group yang berpusat di Crawley, Inggris.

Pramugari Virgin Atlantic



Pramugari Virgin Atlantic selalu menarik perhatian dengan setelan ketat berwarna merah dan balutan syal. Mereka juga ditawari pilihan untuk memakai celana sebagai bagian dari seragam umumnya.

2. Vietjet Airlines

Pada 2011, VietJet Airlines meluncurkan program pramugari berbikini pertama di dunia. Strategi pemasaran tersebut tentu saja menuai kontroversi karena dinilai melecehkan perempuan.

Pramugari Vietjet Airlines mengenakan seragam bikini

Pramugari VietJet mengenakan bikini hanya untuk rute tertentu. Tapi, untuk penerbangan ke negara-negara mayoritas Muslim, mereka maskapai Vietnam tersebut tetap mengenakan seragam layaknya awak kabin lain.