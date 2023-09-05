Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Uno Hadiri KTT Ke-43 ASEAN Hari Pertama di JCC Senayan

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |14:03 WIB
Sandiaga Uno Hadiri KTT Ke-43 ASEAN Hari Pertama di JCC Senayan
Menparekraf Sandiaga Uno (tengah) saat menghadiri KTT ASEAN 2023 di JCC Senayan, Jakarta. (Foto: MPI/Widya)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno terlihat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN hari pertama di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Tampak Sandiaga mengenakan baju kemeja, jas beserta dasi biru muda bermotif putih-putih.

Selain Sandiaga Uno, ada juga sejumlah menteri lainnya seperti Menteri BUMN, Erick Thohir, Menkominfo Budi Arie, Kepala Staff Presiden, Moeldoko, Menteri PUPR, Mochamad Basuki, Menaker Ida Fauziyah, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani.

 BACA JUGA:

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya pada pagi hari ini Selasa 5 September 2023. Pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC).

 

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya dengan ini resmi saya nyatakan dibuka," kata Jokowi dalam sambutannya.

 BACA JUGA:

Jokowi sangat senang dengan kedatangan para pemimpin ASEAN di Jakarta hari ini. Masyarakat Indonesia, kata Jokowi, sangat senang menyambut keluarga besar ASEAN.

"Saya yakin tidak hanya Indonesia, tapi seluruh negara anggota ASEAN memiliki rasa kebanggaan yang sama, memiliki rasa kecintaan yang sama terhadap keluarga yang kita beri nama ASEAN," kata Jokowi.

