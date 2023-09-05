Mengulik Asal-usul Sungai Serayu, Airnya Dipercaya Bisa Bikin Awet Muda

TERDAPAT sungai cukup populer di Pulau Jawa yakni Sungai Serayu. Tahukah Anda kenapa dinamakan Sungai Serayu?

Menurut cerita rakyat, sungai yang mengalir dari Wonosobo dan bermuara di laut Cilacap itu ada kaitannya dengan legenda mata air Tuk Bima Lukar.

Menurut ulasan budaya-indonesia.org, mata air Tuk Bima Lukar dipercaya bisa membuat orang awet muda.

Tak perlu meminumnya, cukup membasuh muka atau mandi di mata air itu, seseorang konon bisa tetap terlihat muda.

Di sisi lain, ada cerita tersendiri soal Tuk yang disebut berawal dari suatu ketika sang pandawa sedang pergi ke Dieng untuk membangun candi tempat pemujaan, tapi di tengah perjalanan Bima, nama salah satu pandawa, ingin buang air kecil.

"Kencinglah Bima di sana dan anehnya air kencing itu berubah menjadi sumber mata air berupa sendang. Air di sana dipercaya bersih dan sangat jernih," terang laporan laman itu.

Cerita lain berkisah bahwa ada sosok perempuan bernama Dewi Drupadi ingin mandi di sendang, berangkatlah dia ke sana. Sesampainya di sendang, Drupadi melepas pakaian dan di momen itu ternyata ada Bima dan mata Bima tak sengaja melihat ke arah Drupadi.