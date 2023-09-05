Advertisement
WOMEN TRAVEL

Mengulik Asal-usul Sungai Serayu, Airnya Dipercaya Bisa Bikin Awet Muda

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |02:00 WIB
Mengulik Asal-usul Sungai Serayu, Airnya Dipercaya Bisa Bikin Awet Muda
Sungai Serayu, Wonosobo, Jawa Tengah (Foto: dok. Wihandono Yogo)
TERDAPAT sungai cukup populer di Pulau Jawa yakni Sungai Serayu. Tahukah Anda kenapa dinamakan Sungai Serayu?

Menurut cerita rakyat, sungai yang mengalir dari Wonosobo dan bermuara di laut Cilacap itu ada kaitannya dengan legenda mata air Tuk Bima Lukar.

Menurut ulasan budaya-indonesia.org, mata air Tuk Bima Lukar dipercaya bisa membuat orang awet muda.

Tak perlu meminumnya, cukup membasuh muka atau mandi di mata air itu, seseorang konon bisa tetap terlihat muda.

Sungai Serayu

Sungai Serayu (Foto: dok. Ali Hidayat)

Di sisi lain, ada cerita tersendiri soal Tuk yang disebut berawal dari suatu ketika sang pandawa sedang pergi ke Dieng untuk membangun candi tempat pemujaan, tapi di tengah perjalanan Bima, nama salah satu pandawa, ingin buang air kecil.

"Kencinglah Bima di sana dan anehnya air kencing itu berubah menjadi sumber mata air berupa sendang. Air di sana dipercaya bersih dan sangat jernih," terang laporan laman itu.

Cerita lain berkisah bahwa ada sosok perempuan bernama Dewi Drupadi ingin mandi di sendang, berangkatlah dia ke sana. Sesampainya di sendang, Drupadi melepas pakaian dan di momen itu ternyata ada Bima dan mata Bima tak sengaja melihat ke arah Drupadi.

Halaman:
1 2
      
