Traveler Wajib Tahu, Inilah 5 Pertanyaan Paling Sering Ditanya Petugas Imigrasi Bandara

SETIAP akan bepergian ke luar negeri, setiap turis harus berhadapan dengan petugas imigrasi bandara.

Tentunya, mereka akan melontarkan berbagai macam pertanyaan yang wajib dijawab secara jujur oleh traveler.

Adapun pertanyaan yang sering ditanyakan oleh petugas imigrasi bandara sejatinya tidaklah sulit. Cukup Anda menjawab apa adanya sesuai fakta.

Nah, bagi Anda yang baru pertama kali melancong ke luar negeri, sebaiknya perhatikan 5 pertanyaan yang sering diajukan oleh petugas imigrasi bandara berikut ini;

1. Tujuan ke luar negeri

Pertanyaan ini sering dan sudah pasti ditanyakan petugas imigrasi bandara. Anda diminta menjawab apa tujuan sebenarnya pergi ke luar negeri.

Entah sekadar mengunjungi teman, liburan, atau apapun itu, yang terpenting adalah menjawab dengan jujur.

2. Pergi bersama siapa

Selanjutnya, petugas imigrasi bandara sering menanyakan bersama siapa Anda pergi ke luar negeri. Apakah Anda pergi bersama keluarga? teman? atau pasangan? cukup jawab pertanyaan ini secara sederhana dan jelas.

3. Berapa lama di luar negeri

Durasi tinggal juga menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan oleh petugas imigrasi bandara. Beri jawaban jujur sesuai waktu tinggal Anda di negara tujuan ya!