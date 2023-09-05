Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan Orang Bali Dilarang Jemur Pakaian Melebihi Kepala

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |16:01 WIB
Ternyata Ini Alasan Orang Bali Dilarang Jemur Pakaian Melebihi Kepala
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
A
A
A

MENJEMUR pakaian ialah hal lumrah di masyarakat. Akan tetapi, khusus di Bali ternyata ada aturan khusus saat Anda menjemur pakaian dan tidak boleh sembrono.

Alhasil, Anda perlu mengetahui aturan tersebut, agar tidak melanggarnya saat berlibur ke Pulau Dewata.

Salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Bali ialah jemur pakaian lebih tinggi dari posisi kepala manusia.

Apabila hal ini terjadi, maka dianggap tidak sopan karena termasuk perbuatan tercela juga melanggar kesopanan adat budaya leluhur di Bali.

Aturan ini sangat jelas dan bahkan telah diterapkan sejak zaman nenek moyangnya terdahulu.

Ilustrasi Jemur Pakaian

Ilustrasi (Foto: Unsplash)

Sejak masih dalam kandungan hingga meninggal dunia, umat Hindu sendiri yang mana agama yang dianut mayoritas masyarakat Bali itu memiliki berbagai tahapan dan proses upacara penyucian diri yang harus dilalui.

Apabila seseorang melewati jemuran pakaian yang lebih tinggi dari kepalanya, maka hal tersebut dianggap dapat mengurangi kesucian dirinya.

Sebab, sejak awal sudah melalui tahapan-tahapan penyucian untuk perjalanan hidup dan matinya.

Halaman:
1 2
      
