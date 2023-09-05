Surganya Rumah Apung, Begini Sejarah Sungai Mahakam Ikon Pariwisata Kaltim

SUNGAI Mahakam merupakan ikon pariwisata yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Sungai tersebut selain dijadikan tempat wisata juga menjadi tempat kegiatan lain seperti pasar terapung hingga rumah-rumah apung.

Melansir akun Instagram @indoflashlight, terdapat sejumlah rumah apung yang melintas di aliran Sungai Mahakam.

Bukan hanya sekadar bangunan, namun juga lengkap dengan perabotan rumah tangga, serta terdapat deretan baju yang sedang dijemur layaknya halaman rumah di daratan.

(Foto: IG/@indoflashlight)

Nah, jika Anda berkesempatan mengunjungi Sungai Mahakam, maka akan melihat rumah apung yang sedang berlalu lalang. Sementara itu, untuk listriknya masih menggunakan tenaga diesel dan tenaga surya.

Sekadar diketahui, Mahakam masuk ke dalam sungai terpanjang kedua di Indonesia dengan panjang mencapai 192 kilometer (km), dan luas sekitar 149.277 km persegi.

Melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir. Sungai ini merupakan habitat bagi spesies mamalia ikan air tawar yang terancam punah, yakni Pesut Mahakam.