Mengapa Mochi Jadi Camilan Khas Sukabumi?

MOCHI selama ini dikenal sebagai kue Jepang. Tapi, mochi juga jadi camilan populer bahkan oleh-oleh khas dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Mochi adalah camilan yang terbuat dari tepung ketan yang dibentuk bulat dan berisi adonan kacang. Salah satu ciri khas mochi adalah teksturnya yang kenyal dan lembut. Mochi banyak ditemui di Sukabumi, khususnya di jalan Kasuari dan jalan Ahmad Yani.

Lantas, mengapa mochi jadi camilan khas Sukabumi?

Melansir dari warisanbudaya.kemendikbud.go.id, sejarah mochi memiliki dua versi.

Pertama, ada yang mengatakan bahwa mochi dibawa tentara Jepang yang pernah menduduki Indonesia.

Kedua, ada yang berpendapat bahwa mochi merupakan warisan Tionghoa di Sukabumi dan disajikan dalam acara pernikahan dan perayaan Tahun Baru Imlek.

Kue mochi

Meskipun begitu, asal-usul mochi masih menjadi perdebatan tentang kapan makanan ini diperkenalkan di Sukabumi dan bagaimana tentang pembuataanya hingga menjadi populer.

Namun, kenyataanya, mochi adalah makanan tradisional Jepang dalam upacara mochitsuki, yaitu upacara minum teh dan mochi sebagai makanannya.

Oleh karena itu, asumsi yang paling mendekati adalah kenyataan bahwa tahun 1942-145 Indonesia pernah di duduki Jepang.

Awalnya mochi adalah makanan praktis yang sering dibawa oleh tentara Jepang selama masa penjajahan, dan mereka meminta penduduk setempat untuk membuatnya. Kemudian masyarakat Sukabumi mulai membuat mochi sendiri di rumah, dan dari sinilah tradisi pembuatan mochi berkembang.