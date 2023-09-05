Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengapa Mochi Jadi Camilan Khas Sukabumi?

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |15:00 WIB
Mengapa Mochi Jadi Camilan Khas Sukabumi?
Kue mochi. (Instagram @resepcamilan)
A
A
A

MOCHI selama ini dikenal sebagai kue Jepang. Tapi, mochi juga jadi camilan populer bahkan oleh-oleh khas dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Mochi adalah camilan yang terbuat dari tepung ketan yang dibentuk bulat dan berisi adonan kacang. Salah satu ciri khas mochi adalah teksturnya yang kenyal dan lembut. Mochi banyak ditemui di Sukabumi, khususnya di jalan Kasuari dan jalan Ahmad Yani.

Lantas, mengapa mochi jadi camilan khas Sukabumi?

 BACA JUGA:

Melansir dari warisanbudaya.kemendikbud.go.id, sejarah mochi memiliki dua versi.

Pertama, ada yang mengatakan bahwa mochi dibawa tentara Jepang yang pernah menduduki Indonesia.

Kedua, ada yang berpendapat bahwa mochi merupakan warisan Tionghoa di Sukabumi dan disajikan dalam acara pernikahan dan perayaan Tahun Baru Imlek.

 Ilustrasi

Kue mochi

Meskipun begitu, asal-usul mochi masih menjadi perdebatan tentang kapan makanan ini diperkenalkan di Sukabumi dan bagaimana tentang pembuataanya hingga menjadi populer.

Namun, kenyataanya, mochi adalah makanan tradisional Jepang dalam upacara mochitsuki, yaitu upacara minum teh dan mochi sebagai makanannya.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu, asumsi yang paling mendekati adalah kenyataan bahwa tahun 1942-145 Indonesia pernah di duduki Jepang.

Awalnya mochi adalah makanan praktis yang sering dibawa oleh tentara Jepang selama masa penjajahan, dan mereka meminta penduduk setempat untuk membuatnya. Kemudian masyarakat Sukabumi mulai membuat mochi sendiri di rumah, dan dari sinilah tradisi pembuatan mochi berkembang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3186125/esther-u7rV_large.jpg
Esther Yu Icip Makanan Khas Indonesia di Meet & Greet Vision+ dan iQIYI, Cilok Jadi Menu Favorit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/301/2975426/5-makanan-indonesia-kurang-disukai-turis-asing-padahal-rasanya-enak-fgNd3UYHGe.JPG
5 Makanan Indonesia Kurang Disukai Turis Asing padahal Rasanya Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/301/2946835/5-makanan-berkuah-khas-indonesia-paling-nikmat-disantap-di-musim-hujan-segar-maknyus-6mEcDjezAj.jpg
5 Makanan Berkuah Khas Indonesia Paling Nikmat Disantap di Musim Hujan, Segar Maknyus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/301/2940046/ada-gado-gado-dari-indonesia-ini-15-salad-paling-lezat-di-dunia-zR9K4iHtky.jpg
Ada Gado-Gado dari Indonesia, Ini 15 Salad Paling Lezat di Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/301/2939664/12-makanan-khas-gorontalo-yang-wajib-dicoba-nikmatnya-bikin-ketagihan-BlkLKvJOmG.jpg
12 Makanan Khas Gorontalo yang Wajib Dicoba, Nikmatnya Bikin Ketagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/301/2937635/intip-menu-sarapan-khas-11-negara-termasuk-indonesia-nomor-4-sejak-zaman-firaun-g1cGNUH1u3.jpg
Intip Menu Sarapan Khas 11 Negara Termasuk Indonesia, Nomor 4 Sejak Zaman Firaun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement