5 Kafe Murah Meriah di Ubud, Nggak Bikin Kantong Jebol Kok!

PESONA Bali sebagai destinasi kelas dunia memang tak perlu diragukan lagi. Apalagi nuansanya yang khas membuat Pulau Dewata begitu digandrungi wisatawan.

Menghadirkan berbagai tempat wisata, Ubud menjadi salah satu daerah di Bali yang dinobatkan sebagai kota terbaik di dunia 2023 oleh majalah wisata terkemuka Travel+Leisure.

Namun, tahukah Anda meski Ubud sudah dikenal banyak orang, akan tetapi tempat ini juga masih menyimpan deretan spot makan murah yang lezat, dan enggak bikin kantong jebol lho!

Berikut MNC Portal rangkumkan 5 kafe murah di Ubud yang enggak bikin nguras kantong;

1. Meet Mie Cafe

Mulai dari harga Rp15 ribuan, Anda sudah bisa makan di sini, dengan menyajikan tempat indoor dan outdoor, Meet Mie Cafe bisa jadi andalan nih buat Anda yang berlibur ke Ubud tapi enggak mau tekor.

Meet Mie Cafe (Foto: IG/@wtg.bali)

2. Dome Garden Cafe

Dome Garden Cafe adalah definisi kafe murah tapi enggak murahan, dengan menyajikan berbagai jenis makanan, ditambah live music setiap Rabu-Minggu, membuat siapapun yang mengunjungi kafe tersebut akan merasa nyaman dan ingin berlama-lama disana. Mulai dari pukul 08.00-22.00 Anda bisa menikmati keindahan kafe ini mulai dengan harga Rp15 ribuan.

3. Tropical Ants

Pengen nongkrong di Ubud tapi tetap murah dan dapat view sawah? Sudah pasti di Tropical Ants, dengan konsep semi outdoor bisa jadi opsi bagi Anda yang mau nongkrong tapi enggak nguras kantong dan tetap nyegerin mata.

Menyediakan berbagai jenis menu yang terjangkau untuk makanan start from Rp15 ribuan, dan minuman start from Rp10 ribuan, membuat Tropical Ants gak bikin kalian nyesel kalau mampir ke sini.