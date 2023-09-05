Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Benarkah Suka Makan Cokelat Malah Bikin Jerawatan?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |19:09 WIB
Benarkah Suka Makan Cokelat Malah Bikin Jerawatan?
Ilustrasi Cokelat. (Foto: Freepik)
A
A
A

COKELAT memang menjadi favorit banyak orang. Selain nikmat untuk dikonsumsi, makan cokelat disebut dapat meningkatkan mood seseorang. Tidak heran jika makanan ini disukai oleh banyak orang dengan kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu cokelat kerap kali menjadi salah satu makanan yang diperdebatkan oleh sebagian orang, lantaran cokelat dianggap sebagai makanan yang dapat memicu timbulnya jerawat.

Nah supaya gak penasaran, yuk simak penjelasan berikut ini. Dilansir dari laman Boldsky, berikut deretan mitos dan fakta mengenai cokelat dan jerawat.

Banyak orang yang percaya bahwa memakan cokelat dapat menyebabkan jerawat karena cokelat memiliki kandungan gulanya. Padahal sejatinya gula akan menyebabkan peningkatan produksi minyak di kulit wajah, sehingga menyebabkan pori-pori tersumbat dan muncul jerawat.

Namun, jumlah gula yang terdapat pada cokelat justru sangat kecil jika dibandingkan dengan makanan dan minuman manis lainnya.

Cokelat dapat menyebabkan jerawat karena adanya kandungan kakaonya. Hal ini dikarenakan bahwa cokelat mengandung cocoa butter, yang merupakan sejenis lemak, dan lemak ini akan menyumbat pori. Namun, hal tersebut ternyata tidak benar karena cocoa butter justru sangat mudah diserap oleh kulit dan tidak menyumbat pori-pori.

Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara memakan cokelat dengan jerawat. Alasan utamanya yaitu cokelat tidak mengandung cukup gula dan lemak untuk menyebabkan peningkatan produksi sebum penyebab utama munculnya jerawat.

Selain itu, cokelat juga tidak mengandung zat apapun yang diketahui dapat menyebabkan jerawat seperti hormon atau bakteri. Nyatanya, memakan cokelat justru dapat mengurangi jerawat.

