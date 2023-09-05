Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Makanan Terbaik Bantu Tingkatkan Kinerja Otak dan Daya Ingat

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |11:30 WIB
5 Makanan Terbaik Bantu Tingkatkan Kinerja Otak dan Daya Ingat
Makanan tingkatkan kinerja otak dan daya ingat, (Foto: 8Photo/Freepik)
A
A
A

KEMAMPUAN otak memainkan peran kunci dalam kehidupan sehari-hari. Dari mengingat informasi penting hingga menyelesaikan tugas yang kompleks, otak merupakan salah satu organ vital yang bekerja keras setiap waktu.

Makanya penting untuk memelihara kesehatan otak, salah satunya lewat asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Makanan-makanan yang dikonsumsi memainkan peran penting, untuk meningkatkan kerja otak dan daya ingat.

Berikut ini adalah daftar makanan yang penting Anda ketahui untuk meningkatkan kemampuan otak, dikutip dari Healthline yang sudah ditinjau secara medis oleh Kathy W. Warwick, R.D., CDE,, Selasa (5/9/2023)

1. Bluberi: Bluberi maupun buah beri berwarna gelap lainnya menghasilkan antosianin, sekelompok senyawa tanaman dengan efek anti-inflamasi dan antioksidan. Antioksidan inilah yang bertindak melawan stres oksidatif dan peradangan, kondisi yang bisa memicu penuaan otak dan penyakit neurodegeneratif.

2. Kacang-kacangan: Penelitian telah menunjukkan bahwa makan kacang-kacangan dapat meningkatkan kesehatan jantung. Nah jantung yang sehat dihubungkan dengan otak yang sehat pula. Satu penelitian menemukan bahwa konsumsi kacang-kacangan secara teratur, dikaitkan dengan penurunan risiko penurunan kognitif pada orang dewasa paruh baya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
